In Baden-Württemberg ist der Winter im Anmarsch. Experten sagen niedrige Temperaturen und in der zweiten Wochenhälfte Schnee voraus. Auch Autofahrer müssen verstärkt aufpassen.

Es wird kalt in Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet in der neuen Woche mit einem Wetterwechsel. Demnach sinken die Temperaturen in den nächsten Tagen, mancherorts soll sogar Schnee fallen.

Die Wettervorhersage vom 10.11. hier zum Nachschauen:

Niedrigere Temperaturen und Nebel zum Wochenstart

Zum Wochenstart ist es bereits deutlich kühler geworden mit lediglich 6 bis 11 Grad. In den nächsten Tagen rechnen die Wetterexperten vielerorts mit dichten Wolken und leichtem Regen. Mitunter sorgt erneut Nebel für schlechte Sicht.

Vorsicht vor Glatteis

In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD stark bewölkt mit gelegentlichem Regen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad. Tagsüber hält sich die dichte Wolkendecke, begleitet von leichtem Regen. In den Hochlagen des Schwarzwaldes erwartet der DWD zum Teil stürmische Böen. Im Donautal werden maximal 4 Grad erreicht, an Rhein und Neckar bis zu 10 Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch halten sich die Wolken, aber es bleibt trocken. Der DWD erwartet Tiefstwerte zwischen 4 und - 1 Grad. Vereinzelt bestehe ein geringes Glätterisiko. Tagsüber bleibt es am Mittwoch bewölkt, meist aber trocken bei Höchstwerten zwischen 2 und 8 Grad.

Schneefall ab Donnerstag möglich

In der Nacht zum Donnerstag könnte dann tatsächlich schneien - zumindest in den höheren Lagen. In tiefer gelegenen Regionen ist mit Regen zu rechnen. Bei Temperaturen von 4 bis -1 Grad kann es vereinzelt glatt werden.