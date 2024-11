per Mail teilen

Bei zwei Verkehrsunfällen im Kreis Biberach ist am Mittwochabend jeweils ein Mensch ums Leben gekommen. Als Unfallursache vermutet die Polizei in beiden Fällen überhöhte Geschwindigkeit.

Bei zwei Unfällen sind am Mittwochabend im Kreis Biberach zwei Männer gestorben. Das teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Die Unfälle ähneln sich.

Überhöhte Geschwindigkeit und nasse Fahrbahn

Ein Unfall passierte gegen 19:40 Uhr bei Tannheim, so die Polizei. Dort war ein 55 Jahre alter Mann allein im Auto unterwegs. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit sei er auf nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen. Sein Wagen stürzte eine Böschung hinunter. Da der Mann nicht angeschnallt war, wurde er aus dem Auto geschleudert und starb an der Unfallstelle, so die Polizei.

Zum zweiten Unfall kam es gegen 22:30 Uhr bei Attenweiler. Dort sei ebenfalls ein 55 Jahre alter Mann allein im Auto unterwegs gewesen. Auch er sei vermutlich wegen zu höher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Auch dieser Mann war sofort tot, so die Polizei. Andere Menschen kamen bei beiden Unfällen nicht zu Schaden.