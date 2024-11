Ersthelfer für IT: Schüler werden Pannenhelfer, wenn die Technik streikt

Der Unterricht fällt aus, weil die Technik hakt: Damit das nicht mehr passiert, werden jetzt Schülerinnen und Schüler in Bootcamps zu "IT-Ersthelfern" ausgebildet.

Tablets für Schülerinnen und Schüler , der Einsatz von KI in den Schulen : Damit das im Unterricht aber auch reibungslos klappt und nicht wertvolle Unterrichtszeit verloren geht, sollen jetzt die Schülerinnen und Schüler in die Bresche springen. Dank "IT-Ersthelfenden Bootcamps" sollen sie zu Ansprechpartnern werden rund um alles, was mit digitalen Medien zu tun hat. Sowohl für die Mitschüler, als auch für die Lehrkräfte. Der Startschuss für das Modellprojekt fällt an der Franz-Binder-Verbundschule in Neckarsulm (Kreis Heilbronn).

"Wenn die Ersthelfenden uns in Zukunft in dem Bereich unterstützen können, dann ist das für uns ein großer Schritt in Richtung digitale Schule."

60 Schülerinnen und Schülern sollen in dem Trainingsprogramm die Fähigkeiten vermittelt bekommen, Probleme im Umgang mit den Geräten zu lösen - auf technischer und auch sozialer Ebene. Hilfe zur Selbsthilfe lautet das Motto für das Modellprojekt.

Vorbereitung für den späteren Berufsweg

Das Programm für das Workshop ist interaktiv gestaltet. Die Jugendlichen bauen gemeinsam einen Laptop auseinander, reisen mithilfe einer Virtual Reality-Brille zurück zu den Dinosauriern oder spielen eine Runde PowerPoint-Karaoke mit den Referenten.

Neben den alltäglichen technischen Herausforderungen lernen die Jugendlichen aber auch andere spannende Aspekte aus der IT-Welt. Zusätzlich zu Kursen über umweltfreundliche Technologien und Cybermobbing steht zum Beispiel auch "Dein Weg in die digitale Karriere" auf dem Programm. Die Schülerinnen und Schüler sollen in dem dreitägigen Workshop nicht nur für den Unterricht ausgebildet werden, sondern auch Kompetenzen für ihren späteren Beruf mitnehmen. Besonders Mädchen sollen für einen Job mit naturwissenschaftlichem Hintergrund begeistert werden – ein Sektor in dem Frauen bis heute noch unterrepräsentiert sind.

Mehrere Unternehmen unterstützen das Projekt

Sechs Standorte in Baden-Württemberg sind an dem Projekt unter der Schirmherrschaft von Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) beteiligt. Initiiert wird es von der EnBW, an der Umsetzung sind auch Bechtle aus Neckarsulm und BG3000 beteiligt, ein Anbieter, der bereits ähnliche Trainings für Schülerinnen und Schüler und Azubis anbietet.