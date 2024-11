Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

9:34 Uhr Wie geht es mit dem Deutschlandticket weiter? SPD-Generalsekretär Matthias Miersch geht nicht davon aus, dass CDU und CSU das Deutschlandticket auslaufen lassen werden. Im ZDF sagte er, er könne sich das nicht vorstellen. Zuvor hatte CSU-Chef Markus Söder gestern die Zukunft des Deutschlandtickets allerdings infrage gestellt, er sieht angesichts der schlechten Wirtschaftslage keine Perspektive mehr dafür. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) mahnte diese Woche bereits, nicht gebrauchte Gelder aus dem Bundeshaushalt müssten dringend ins nächste Jahr übertragen werden - womöglich würde das Ticket sonst teurer. Ein entsprechendes Gesetz müsste dafür aber noch vom Bundestag verabschiedet werden. Sorgen um Finanzierung Nach Ampel-Aus: Wird das Deutschlandticket jetzt noch teurer? Das Deutschlandticket könnte dem Ampel-Aus zum Opfer fallen - davor warnen mehrere Verkehrsminister. Auch die BW-Politik ist besorgt, denn ein Gesetz müsse noch beschlossen werden.

9:21 Uhr Achtung Abzocke - und das mit Tickets für einen Weihnachtsmarkt Einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg in der Ravennaschlucht im Höllental (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist schon jetzt komplett ausverkauft - zwei Wochen vor dem Start am 22. November. Der Run ist so groß, dass scheinbar einige Menschen damit Kasse machen wollen und Tickets für den Weihnachtsmarkt online verkaufen. Schon jetzt werden Tickets zu höheren Preisen im Internet angeboten, zum Teil für 20 Euro das Stück. Zum Vergleich: Ein Ticket für Erwachsene kostete im normalen Verkauf zwischen 5,50 und 7,50 Euro. Die Verantwortlichen warnen davor, dass es sich um Kopien handeln könnte, welche dann am Einlass abgelehnt werden würden. Der beliebte Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht muss 2024 dann bei vielen wohl von der To-Do-Liste gestrichen werden. Aber in Baden-Württemberg gibt es viele viele weitere, tolle Weihnachtsmärkte, die man auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Wir haben hier eine interaktive Karte mit weiteren Informationen für euch. Oder ihr klickt einfach hier, dann gibt es noch mehr Details.

8:53 Uhr Weihnachtsbaum vor dem Ulmer Münster wird aufgestellt Vor dem Ulmer Münster wird heute Nachmittag der traditionelle Weihnachtsbaum aufgestellt. Eine 19 Meter hohe Tanne soll in diesem Jahr den dortigen Weihnachtsmarkt schmücken. Der Baum ist etwa 60 Jahre alt und wird am Mittag in einer Kleingartenanlage am Ulmer Kuhberg frisch geschlagen. Beim Aufstellen ab 14:30 Uhr auf dem Münsterplatz hilft wieder ein Kran. Schon das Baum-Aufstellen soll zum Event werden: Es gibt Punsch, Glühwein, Würstchen und eine Kinder-Tanzaufführung. Ab morgen soll die Tanne geschmückt werden und auch der Aufbau der rund 130 Weihnachtsmarkt-Buden beginnt. Der Weihnachtsbaum auf dem Münsterplatz in Ulm im Jahr 2023. SWR Josefine Fischer Sendung am Mi. , 13.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

8:17 Uhr Bei Urlaubern beliebt: Übernachtungsrekord im Alb-Donau-Kreis Der Alb-Donau-Kreis wird bei Urlaubern immer beliebter: Im vergangenen Jahr haben dort so viele Gäste übernachtet wie noch nie. Es gab rund 600.000 Übernachtungen, das waren 50.000 mehr als im Vorjahr. Damit wurden alle bisherigen Rekordzahlen übertroffen, hieß es gestern im Kreistag. Für dieses Jahr zeichnet sich bereits eine neue Bestmarke ab. Im Alb-Donau-Kreis gibt es Sehenswürdigkeiten wie den Blautopf in Blaubeuren, der wegen Sanierungsarbeiten momentan jedoch nur eingeschränkt besucht werden kann. In Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) schimmert das Wasser in der Quelle des Flusses Blau türkisfarben. Im sogenannten Blautopf tritt aus einem weit verzweigten Höhlensystem unter der schwäbischen Alb das Wasser zutage. Bis voraussichtlich 2028 finden an der Touristenattraktion Bauarbeiten statt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner Sendung am Mi. , 13.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

Wir bleiben kurz auf den Straßen im Land und auch auf der A8: Dort sorgt eine Baustelle zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost für fünf Kilometer stockenden Verkehr. Auf der A81 von Singen in Richtung Stuttgart ist zwischen Ehningen und Böblingen/Sindelfingen ebenfalls eine Baustelle. Dort gibt es aktuell vier Kilometer Stau und es kommt zu einer Verzögerung bis zu einer Viertelstunde. Außerdem ist in Ulm der Westringtunnel wegen einer Baustelle gesperrt und es kommt zu sieben Kilometern Stau.

7:36 Uhr Städte und Gemeinden: Organisation der Bundestagswahl machbar Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg halten die Organisation der Bundestagswahl am 23. Februar für machbar. Das ergab eine Umfrage des SWR im Großraum Stuttgart. Für alle Kommunen würden kurzfristige Neuwahlen eine immense Herausforderung bedeuten, das gelte besonders für Großstädte wie Stuttgart, heißt es von der Landeshauptstadt. Wahlhelferinnen und -helfer müssten akquiriert und geschult, Wahlunterlagen für die Briefwahl beschafft und verschickt werden. Außerdem müssten die Kommunen Wählerverzeichnisse erstellen und Wahllokale organisieren, so die Städte auf SWR-Anfrage. Ein Termin Ende Februar sei aber aus organisatorischer Sicht machbar. Die Zeit würde ausreichen, um entsprechende Planungen anzustoßen, erklärt auch die Stadt Ludwigsburg. Auch der Präsident des baden-württembergischen Städtetags und Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Frank Mentrup (SPD), hält den Zeitraum für ausreichend, um "die Vorbereitungen rechtssicher umzusetzen." Dreieinhalb Monate bleiben den Städten für die Organisation. Das sei dennoch "sehr, sehr sportlich", sagte Mentrup. Karlsruhe Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht "Genug Luft zum Atmen": Städte in Baden-Württemberg bereit für die vorgezogene Bundestagswahl Am 23. Februar könnte die vorgezogene Wahl zum Deutschen Bundestag stattfinden. Der Präsident des baden-württembergischen Städtetags hält die Vorbereitungszeit für ausreichend. 18:00 Uhr SWR4 am Abend SWR4 Sendung am Mi. , 13.11.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:24 Uhr "Lebensgefahr" für VfB-Fans? Warnung vor Spiel in der Champions League Ende November geht es für den VfB Stuttgart in der Champions League auswärts bei Roter Stern Belgrad um wichtige drei Punkte im Kampf um die K.o.-Runde. Aber nicht nur sportlich birgt die Partie enorme Brisanz. Denn für die Fans, die die Schwaben nach Belgrad begleiten wollen, könnte es ungemütlich werden. Stuttgarts Vereinsbeirat rief die Fans vor der Reise zu besonderer Vorsicht auf. "Von Belgrader Vereinsseite aus wurde dringend davor gewarnt, außerhalb des Gästebereichs Karten zu kaufen oder sich gar im Heimbereich zu bewegen. Es herrsche ansonsten "Lebensgefahr". Der VfB Stuttgart selbst will in den nächsten Tagen eine Reiseempfehlung an die Fans herausgeben. Stuttgart Fußball | Champions League VfB-Beirat warnt Fans vor Belgrad-Spiel: "Lebensgefahr" André Bühler, Mitglied des Vereinsbeirats des VfB Stuttgart, warnt vor einer Reise zur Champions-League-Partie in Belgrad. Auch von "Lebensgefahr" ist die Rede.

6:50 Uhr So wird heute in BW das Wetter Wir schauen auf das Wetter: Der erwartete Wintereinbruch mit erstem Schneefall in diesem Jahr lässt in Baden-Württemberg noch auf sich warten. Der Vormittag beginnt mit vielen Wolken. Anfangs bleibt es noch trocken, aber am Nachmittag kann es gerade im Nordosten und Richtung Allgäu regnen. Die Temperaturen erreichen heute Höchstwerte zwischen 3 und 7 Grad. In höheren Lagen klettern die Temperaturen auf maximal 1 bis 2 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,5 MB | MP4)

6:36 Uhr Debatte über richtigen Kanzlerkandidaten der SPD Nach dem Ampel-Aus sollen wie berichtet am 23. Februar Neuwahlen stattfinden. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat jetzt eingeräumt, dass es in seiner Partei Debatten über den richtigen Kanzlerkandidaten gibt. Im ZDF äußerte er sich zu Umfragen, wonach sich viele SPD-Mitglieder nicht Bundeskanzler Olaf Scholz, sondern Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kandidaten wünschen. Ein Grummeln sei da, am Ende wisse die Partei aber, dass sie nur gemeinsam gewinnen könne, so Mützenich. Auf die Nachfrage, ob dies mit Olaf Scholz passieren werde, antwortete Mützenich: Da sei er fest von überzeugt. Sendung am Mi. , 13.11.2024 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:31 Uhr Mehr Geld für Metallerinnen und Metaller in BW Die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg erhalten mehr Geld. Wie der IG-Metall-Bezirk Baden-Württemberg und der Arbeitgeberverband Südwestmetall gestern Abend mitteilten, will man einen zuvor in Hamburg erzielter Pilotabschluss übernehmen. Für die Beschäftigten soll als Erstes eine Einmalzahlung von 600 Euro spätestens im Februar 2025 fließen. Die Tabellenerhöhungen sollen dann in den kommenden beiden Jahren jeweils zum 1. April greifen. Die erste Stufe bringt ein Plus von 2,0 Prozent, die zweite dann 3,1 Prozent. Zudem soll es nun auch für Teilzeitbeschäftigte möglich sein, einen bestimmten Gehaltsanteil in Freizeit umzuwandeln. Der Tarifvertrag endet am 31. Oktober 2026. Für Auszubildende wurde eine überproportionale Erhöhung um 140 Euro monatlich vereinbart, die bereits zum Januar 2025 gilt. Sie erhalten keine Einmalzahlung. Ursprünglich lautete die Kernforderung der IG Metall 7,0 Prozent mehr Geld in zwölf Monaten. Video herunterladen (31,4 MB | MP4) Sendung am Di. , 12.11.2024 20:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:23 Uhr Trinkwasser aus dem Bodensee soll 2025 teurer werden Mehr als vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bekommen ihr Trinkwasser aus dem Bodensee. Entsprechend dürfte diese Meldung bei vielen nicht so gut ankommen, denn der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung plant, den Preis pro Kubikmeter von derzeit 88 Cent auf dann 89,9 Cent zu erhöhen. Die Preiserhöhung gilt für die 183 Kommunen und Wasserverbände, die im Zweckverband zusammengeschlossen sind. Um wie viel sie die Erhöhung an ihre Bürgerinnen und Bürger weitergeben, entscheidet das jeweilige Verbandsmitglied. Zudem werde der neue Preis nur vorläufig festgelegt. Jeweils gegen Ende eines Jahres werde ermittelt, ob zu viel Geld erhoben worden sei und zurückerstattet werden könne. Sendung am Di. , 12.11.2024 18:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:12 Uhr Kein Gas mehr ab 2035: Kunden aus Mannheim irritiert über Ankündigung Die Ankündigung dürfte viele der betroffenen rund 56.000 Haushalte in Mannheim überrascht haben: 2035 will der Energieversorger MVV sein Gasnetz stillegen. Was dann? Bei einer Infoveranstaltung gestern Abend wollten die Menschen Antworten hören und äußerten entsprechend ihren Unmut über die Entscheidung. Alternativen gibt es nicht so viele, entsprechend unruhig waren die Menschen vor Ort. Die MVV-Vertreter schilderten die Notwendigkeit, aus dem Gasnetz auszusteigen. Es sei ein Baustein auf dem Weg in die Klimaneutralität des Unternehmens, das damit Vorgaben der EU und der Bundesregierung folge. Das Erdgasnetz werde zu teuer, der fossile Brennstoff Erdgas ohnehin, weil Jahr für Jahr ein CO2-Preis hinzukommt. Das leuchtet aber nicht allen ein: Ein Teilnehmer kündigte an, vor Gericht zu klagen, weil die MVV ihn generell vom Gasnetz abschneide und damit keine Versorgung durch einen anderes Unternehmen ermögliche. Andere stellten die Sinnhaftigkeit der Wärmewende mit prinzipiellen Argumenten in Frage. Sendung am Mi. , 13.11.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:08 Uhr Weniger Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen In den Notaufnahmen in Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr erneut weniger Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren wegen einer Alkoholvergiftung behandelt worden. Nach Angaben der Krankenkasse DAK, die sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes beruft, wurden 2023 in den Kliniken im Land 1.027 sogenannte jugendliche Komasäufer behandelt - rund ein Viertel weniger als noch 2022, so die Krankenkasse. Auch am Klinikum Stuttgart nimmt man einen Rückgang an Alkoholvergiftungen wahr. "Der Unterschied zum Zustand vor 10 bis 15 Jahren ist groß", sagte Friedrich Reichert, ärztlicher Leiter der Kindernotaufnahme des Olgahospitals, das laut Klinik das größte Kinderkrankenhaus Deutschlands ist. Habe man damals noch jedes Wochenende vier bis sechs Teenager mit Alkoholvergiftung versorgt, so seien es heute nur noch ein bis zwei pro Monat. Baden-Württemberg Alkoholkonsum trotzdem ein Problem Weniger Kinder mit Vollrausch in Krankenhäusern in BW - doch keine Entwarnung Vom sogenannten Komasaufen scheinen junge Menschen Abstand zu nehmen, das lassen zumindest Zahlen in den Notaufnahmen in BW hoffen. Trotzdem bleibt der Alkoholkonsum ein Problem.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig im Baden-Württemberg In der Messe Karlsruhe findet heute der Strategiedialog Automobilwirtschaft BW statt, unter anderem mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Dort soll eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit bei Free- and Open-Source-Software in der Automobilwirtschaft unterzeichnet werden, mit Kretschmann, dem Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius und dem stellvertretenden Porsche-Chef Lutz Meschke. Im Schwarzwald wird am Nachmittag auf dem Schauinsland ein altes Windrad gesprengt. Nach Angaben des Betreibers produzierte die noch bestehende Anlage gemeinsam mit ihrer "Schwester", die im September 2023 gesprengt wurde, in ihren 21 Jahren Laufzeit insgesamt etwa 99 Millionen Kilowattstunden grünen Strom für die Region. Die neue, leistungsstärkere Repowering-Anlage soll künftig mit rund 9 Millionen Kilowattstunden jährlich mehr als doppelt so viel Strom wie beide alten Anlagen zusammen erzeugen. Heute Abend werden die Stuttgarter Buchwochen 2024 eröffnet. Ab morgen präsentieren bis zum 1. Dezember im Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg rund 150 deutschsprachige Verlage Schwerpunkte aus ihrem Verlagsprogramm. Außerdem soll es Sonderpräsentationen und ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm geben, darunter Lesungen und Diskussionsrunden.