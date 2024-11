Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

6:44 Uhr Medienbericht: Gentner wird Sportdirektor beim VfB Der frühere Fußballprofi Christian Gentner wird offenbar neuer Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Wie die "Bild" berichtet, soll der 39-Jährige in dieser Woche offiziell beim VfB befördert werden. Bislang war Gentner Leiter der Lizenz-Spielerabteilung. Der Posten des Sportdirektors ist seit Juli nicht besetzt. Gentner wurde 2007 mit dem VfB Deutscher Meister.

6:38 Uhr Doch keine "Obergrenze" für Dönerläden in Heilbronn Es ist eines DER Gesprächsthemen in Heilbronn seit dem Sommer gewesen: Gibt es zu viele Dönerläden, Barbershops, Nagelstudios und Co. - und was ist die Folge? Jetzt ist auf jeden Fall klar: Eine von der CDU-Fraktion im Gemeinderat vorgeschlagene Obergrenze für oben genannte Betriebe wird es nicht geben. Stattdessen soll mit einem Bündel an Maßnahmen die Innenstadt aufgewertet werden, zum Beispiel durch mehr Grünpflanzen und Spielplätze. Das Sicherheitsgefühl soll verstärkt werden und zwar, wie es in dem gemeinsamen Antrag heißt, durch "Licht, Vermeidung von Angsträumen und - wenn nötig und gesetzlich möglich - [der] Installation von Kameras".

6:29 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart findet heute die erste Landesjugendkonferenz für Jugendliche ab 14 Jahren in Baden-Württemberg statt. Mit dabei sind Kultusministerin Theresa Schopper und Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne). Veranstalter sind das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, der Landesschülerbeirat sowie des Dachverband der Jugendgemeinderäte mit Unterstützung von der Jugendstiftung Baden-Württemberg. Die rund 200 Jugendlichen können in Foren und Workshops über verschiedene Themen diskutieren. Die baden-württembergische Landesregierung will heute die Weiterentwicklung der Verwaltungs-KI F13 vorstellen. Mit der auf künstlicher Intelligenz basierenden Software will Baden-Württemberg als erstes Bundesland seine Verwaltungsprozesse beschleunigen. Entwickelt wurde die Software, eine Art KI-gestützte Text-Assistenz vom Innovationslabor der Landesregierung Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Start-up Aleph Alpha. Neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) nehmen der Landesdatenschutzbeauftragte Tobias Keber und Staatsminister Florian Stegmann (Grüne) an der Pressekonferenz teil.

6:20 Uhr Göppingen: Ein Toter nach Stichverletzungen In Göppingen ist gestern am späten Abend ein Mensch gewaltsam ums Leben gekommen. Das hat die Polizei dem SWR bestätigt. Offenbar starb ein Mann in einem Wohngebiet nach Stichverletzungen. Er konnte den Angaben nach noch nicht identifiziert werden. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Einzelheiten sollen erst heute bekannt gegeben werden.

6:12 Uhr Wackelt nach dem Ampel-Aus auch das Deutschlandticket? Millionen von Deutschen nutzen es - aber das Ampel-Aus gefährdet die Pläne für die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets. Um das Angebot für den Bahnverkehr zu sichern, dringen die Bundesländer Baden-Württemberg und Niedersachsen trotz des Bruchs der Ampel-Koalition auf eine geplante Gesetzesänderung durch den noch bestehenden Bundestag. Zwar hätten das Aus für die Regierungskoalition und der nicht verabschiedete Haushalt für das kommende Jahr keine unmittelbaren Folgen für das Deutschlandticket, versicherte das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium, das den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz hat. Der baden-württembergische Ressortchef Winfried Hermann (Grüne) mahnte aber, nicht gebrauchte Mittel müssten dringend ins nächste Jahr übertragen werden - womöglich würde das Ticket sonst teurer. Und es könnte noch dramatischer kommen: "Wenn die zwischen Bund und Ländern gefundene anteilige Finanzierung im Bundestag und Bundesrat jetzt nicht gesetzlich umgesetzt würde, wäre das Deutschlandticket bald Geschichte wie die Ampel selbst", so Hermann im SWR.

6:08 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Es wird kalt in Baden-Württemberg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet in dieser Woche mit einem Wetterwechsel. Demnach sinken die Temperaturen in den nächsten Tagen, mancherorts soll ab Donnerstag sogar Schnee fallen. Ein Glätterisiko soll es aber auch schon in der Nacht zum Mittwoch geben. Schauen wir aber erst mal auf das Wetter heute: Vor allem im Süden von Baden-Württemberg und in der Osthälfte bleibt es weiterhin bewölkt. Südlich der Donau kann es auch noch leicht regnen. Am Nachmittag kann sich dann am Rhein, entlang des Mains und in Richtung Bodensee die Sonne kurz blicken lassen. Über der Mitte und im Osten hängen weiterhin dichte Wolkenfelder. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 3 und 10 Grad. In den kommenden Tagen wird es dann spürbar kälter. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

6:04 Uhr Nach Bruch der Ampel-Koalition: Ist BW auf Neuwahlen vorbereitet? Nach dem Aus der Ampel-Koalition im Bund dringen die Kommunen in Baden-Württemberg auf eine möglichst rasche Festlegung des Termins für die vorgezogene Bundestagswahl. "Die Städte und Gemeinden sind in der Durchführung von Wahlen geübt und grundsätzlich in der Lage, eine Wahl innerhalb der Fristen vorzubereiten und umzusetzen", erklärte der Gemeindetag in Stuttgart. Eine kurzfristige Wahl sei jedoch ein "logistischer Kraftakt". BW-Landeswahlleiterin Cornelia Nesch sprach angesichts von rund acht Millionen Wahlberechtigten in Baden-Württemberg von einer "enormen logistischen Herausforderung". Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags berät in einer Sondersitzung heute Vormittag über den Neuwahltermin. Ist das Land auf Neuwahlen vorbereitet?