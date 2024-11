Mitte Oktober ist ein Wolf in Müllheim im Markgräflerland in eine Fotofalle getappt. Kurz danach wurde ein weiterer in Donaueschingen gesichtet. In beiden Fällen handelt es sich um bisher noch unbekannte Wolfsgebiete.

Im Markgräflerland südlich von Freiburg ist nach Angaben des Landesumweltministeriums ein Wolf nachgewiesen worden. Es ist bekannt, dass es sich um einen Rüden handelt, der sich Mitte Oktober in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) aufgehalten hat. Laut Ministerium wurde der Wolf am 17. Oktober von einer Fotofalle aufgenommen. Ein weiteres Tier wurde am 24. Oktober in Donaueschingen (Kreis Schwarzwald-Baar) gesichtet, wie das Ministerium mitteilt. Demnach handelt es sich auch bei Donaueschingen um ein bisher unbekanntes Wolfsgebiet in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg Aktuell drei Wölfe im Schwarzwald Experte erwartet Wolfsrudel in BW Im Hochschwarzwald gab es kurze Zeit ein Wolfsrudel. Nach Einschätzung eines Experten von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt BW dürfte es kein Einzelfall bleiben. Weitere Wölfe im Nordschwarzwald In den vergangenen Monaten wurden im Nordschwarzwald mehrere Wölfe nachgewiesen, unter anderem mit Fotofallen. Darunter auch der schon länger bekannte Wolfsrüde mit der wissenschaftlichen Kennung GW2672m. Er habe laut Landwirtschaftsministerium bereits im September in Forbach (Kreis Rastatt) ein Wildtier gerissen. Wölfe wandern im Südwesten weiter zu Wie der Wildtierexperte Felix Böcker von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg vor kurzem sagte, wandern Wölfe im Südwesten weiter. Laut ihm gibt es im Schwarzwald drei sesshafte Einzeltiere - alles Rüden.