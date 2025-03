Die närrischen Tage in Südbaden gehen zu Ende. Hunderttausende Menschen feierten ausgelassen, doch Themen wie Sicherheit und K.-o.-Tropfen überschatteten die Feierlichkeiten.

Für viele Narren und Feierlustige geht die "fünfte Jahreszeit" wieder zu Ende. Ob beim Jokili-Umzug in Endingen (Landkreis Emmendingen), der Narrenmesse in Lörrach oder der da-Bach-na-Fahrt in Schramberg (Landkreis Rottweil): Besonders an den Hochtagen zwischen "Schmotzigen Dunschtig" und Aschermittwoch wurde in ganz Südbaden Fasnet gefeiert – und das bei einem Wetter, das nicht besser hätte sein können. So feierten zum Beispiel beim Rosenmontagsumzug in Freiburg über 130.000 Menschen bei wolkenfreiem Himmel, kaum Wind und bis zu elf Grad Celsius. Doch trotz ausgelassener Stimmung hat ein Thema die Fasnet überschattet: die Sicherheit.

Die Narren und Zuschauer haben ausgelassen gefeiert. Das Thema Sicherheit war dennoch präsent. SWR

Sicherheit im Fokus - Augenmerk auf Anschläge

Nach den Anschlägen Ende Dezember auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg und im Februar auf einer Demonstration in München, war die Sorge vor weiteren Vorfällen bei Fasnetumzügen groß. Überall in Südbaden war die verstärkte Polizeipräsenz zu spüren.

Schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Umzugsstrecken. SWR

In vielen Orten wurden Straßenzufahrten beispielsweise mit Lastwagen blockiert. Kreuzungen entlang der Umzüge sicherte die Polizei verstärkt – teils mit schwer bewaffneten Einsatzkräften.

Unsicheres Feiern: Verdacht auf K.-o.-Tropfen

Aber auch das Thema K.-o.-Tropfen beschäftigte die Sicherheitskräfte und die Veranstalter. Mitte Februar musste eine Hallenfasnetveranstaltung in Murg-Niederhof (Kreis Waldshut) abgebrochen werden, nachdem sich mehrere Personen aufgrund von Übelkeit, Benommenheit und Gedächtnislücken an die Sanitäter vor Ort gewandt hatten. Tage später, am Aschermittwoch gab die Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen bekannt, dass in keiner der Proben K.-o.-Tropfen nachgewiesen werden konnten. Am Rosenmontag gab es zwei weitere K.-o.-Tropfen-Verdachtsfälle. Betroffen war eine 31-Jährige in der Schopfheimer Stadthalle, welche von einem Mann ein Schluck aus seinem Getränk angeboten wurde. Sowie ein 16-Jähriger, dem auf einer Fasnetsveranstaltung in Sulz (Kreis Rottweil) vermutlich etwas in sein Getränk gemischt wurde.

Todesfahrt in Mannheim

Dann am Montagmittag die Schocknachricht: In der Mannheimer Innenstadt raste ein 40-jähriger Deutscher mit seinem Auto am Paradeplatz in die Fußgängerzone. Dabei starben zwei Menschen, elf weitere wurden verletzt. Auch bei den Umzugsbesuchern, zum Beispiel beim Rosenmontagsumzug in Freiburg, war die Angst bei einigen spürbar.

DRK Freiburg und Polizei Konstanz mit ihrer Bilanz

Laut dem DRK-Kreisverband Freiburg waren in ihrem Zuständigkeitsbereich K.-o.-Tropfen bei Fasnetveranstaltungen kein Thema. Und auch der Einfluss von Alkohol spielte laut Rettungskräften eine untergeordnete Rolle. Vielmehr gab es diverse Behandlungen durch Schnittverletzungen, Stürze oder Erschöpfung. Die Polizei Konstanz meldete einige Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikte und insgesamt fünf Fälle gegen die sexuelle Selbstbestimmung, welche zur Anzeige gebracht wurden.

Polizei: Insgesamt recht friedlich

Der DRK-Kreisverband Freiburg und die Polizei Konstanz zogen dennoch eine positive Bilanz: So sprach das DRK am Dienstag von einer bislang vorwiegend "friedlichen närrischen Saison 2025". Es gab weniger Transporte in Krankenhäuser bei Veranstaltungen und Umzügen als im Vorjahr. Die Polizei Konstanz sprach aus ihrer Sicht von "insgesamt recht friedlichen" Umzügen.