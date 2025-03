Wie Freiburg gegen Antisemitismus aufsteht

In Freiburg wird am Montag das Jahr der Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit eröffnet. Die Veranstaltung im SWR StudioFreiburg steht unter dem Motto "Füreinander streiten".

Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus sind in Deutschland die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit entstanden. Auch in Freiburg hat sich eine solche Gruppe gegründet. Sie ruft alljährlich neu zum Dialog und zur Zusammenarbeit auf. Am kommenden Montag (10. März) ist es wieder so weit: Ab 19 Uhr findet die Eröffnungsveranstaltung - wie traditionell üblich - im SWR Studio Freiburg statt, unter dem Motto "Füreinander streiten". Der Eintritt ist kostenlos.

Die Arbeit der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit hat noch einmal an Aktualität und Bedeutung gewonnen, seit eine Welle antisemitischer Straftaten Deutschland erreicht hat: Im Jahr 2023 gab es nach Angaben des Bundesinnenministeriums 5.177 solcher Straftaten. Bei mehr als 1.000 dieser Fälle wird von einem politischen Hintergrund bzw. einer Straftat aus dem rechten und rechtsextremistischen Umfeld ausgegangen.

Jüdische Gemeinden in Deutschland von Antisemitismus betroffen

Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn schreibt zur Eröffnung des Jahres der Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit 2025: "Ein großer Teil der jüdischen Gemeinden in Deutschland ist von antisemitischen Vorfällen betroffen, bekommt Zuschriften und Anrufe mit Beleidigungen und Beschimpfungen, erlebt aber auch ganz konkrete, teils massive Bedrohungen." Horn bringt das in Verbindung mit der Situation im Nahen Osten: "Wir alle erleben gerade politisch unruhige Zeiten, international wie auch in Deutschland. Seit dem brutalen Attentat der Hamas am 7. Oktober 2023 ist die Welt nicht mehr, wie sie war."

Lotte-Paepcke-Preis geht 2025 an drei Projekte

Bei der Eröffnungsveranstaltung wird auch der Lotte-Paepcke-Preis verliehen. Er geht in diesem Jahr an drei Projekte: Anna Sophie Verständig, Wilhelm Schwendemann und Christian Stahmann erhalten den Preis für ihr Materialheft "Gesicht zeigen gegen Antisemitismus" mit Anregungen und Kopiervorlagen für Lehrkräfte. York Breidt, Wilhelm Schwendemann, Norbert Krüger alias Jakob Matthiessen und Markus Herb erhalten den Preis für ihre antisemitismuskritische Bildungsarbeit in der Sekundarstufe 1.

Zudem wird Bilal Aloge, Muslim und Inhaber des israelischen Restaurants Jaffa in Freiburg, für sein Projekt "Küche verbindet" ausgezeichnet. Aloges Erlebnisse zeigen exemplarisch den alltäglichen Antisemitismus in Deutschland. Er hat sich jedoch nicht einschüchtern lassen, plant Projekte in Kitas und mahnt, die Antisemtismusprävention zu intensivieren, vor allen Dingen in der jungen Generation.

Paepcke überlebte den Nazi-Terror

Der Lotte-Paepcke-Preis erinnert an die gleichnamige Journalistin und Autorin, die auch für den früheren Südwestfunk gearbeitet hat. Sie hat als Jüdin versteckt den Nazi-Terror überlebt und ist nach 1945 in Deutschland geblieben. In ihrem bekanntesten Roman "Ein kleiner Händler, der mein Vater war" schildert Paepcke die Lebensgeschichte ihres Vaters Max Mayer, der von den Nazis verfolgt wurde.

Eröffnung der Woche der Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit in Freiburg:

Montag, 10. März, SWR Studio Freiburg, Beginn ist um 19 Uhr