Tötungsdelikt in Göppingen: Mann stirbt nach Stichverletzungen

In Göppingen ist am Montagabend ein Mensch gewaltsam gestorben. Das hat die Polizei dem SWR bestätigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In einem Wohngebiet in Göppingen ist am Montagabend laut Polizei ein Mensch durch Stiche tödlich verletzt worden. Den Angaben nach ging um 19:43 Uhr ein Notruf ein. Das Tötungsdelikt habe sich in einer "geschlossenen Räumlichkeit" ereignet, sagte ein Polizeisprecher, es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Die Polizei war mit vielen Kräften vor Ort. Identifiziert sei das Opfer noch nicht.

33-jähriger Mann wurde vor Ort in Göppingen festgenommen

Ein 33 Jahre alter Tatverdächtiger konnte noch am Tatort festgenommen werden, so ein Polizei-Sprecher am Dienstagmorgen dem SWR auf Nachfrage. Die Spurensicherung habe ihre Arbeit am Tatort in der Nacht abgeschlossen. Es wird wegen Totschlags ermittelt.

Keine Hinweise auf Zusammenhang mit anderen Taten

Ein Zusammenhang mit anderen Taten bestehe nicht, so der Polizei-Sprecher weiter. Anfang Oktober war ein Mann durch Schüsse in einer Bar getötet worden.