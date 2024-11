Den Supermarkt-Einkauf selbst scannen und bezahlen, das ist in Zukunft auch bei Lidl möglich. Verbraucherschützer sehen die Entwicklung kritisch. Wer profitiert am Ende wirklich?

Was bei Edeka, Rewe und Penny schon gängig ist, soll es nun auch beim Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) geben: das Bezahlsystem Scan & Go. Dabei nehmen die Kundinnen und Kunden die gewünschten Produkte aus dem Regal, scannen sie mit der App auf dem Handy und legen sie dann direkt in ihre Einkaufstüte. An der Self-Checkout-Kasse muss am Ende dann nur noch die App gescannt und der Einkauf bezahlt werden.

Kundinnen und Kunden sollen dadurch unter anderem Zeit sparen, die Supermarktketten und Discounter gewinnen im Gegenzug wichtige Daten zum Kaufverhalten.

Durch Kundendaten kann man Zielgruppen einteilen und kann dann verstehen, ob es tatsächlich gelingt, durch Sortimentsänderungen die jüngere Zielgruppe besser zu erreichen.

Verbraucherzentrale sieht Scan & Go-System bei Lidl kritisch

Damit Scan & Go bei Lidl genutzt werden kann, gibt es zwei Voraussetzungen. Zum einen müssen in den Filialen Self-Checkout-Terminals vorhanden sein und zum anderen müssen Nutzerinnen und Nutzer die App von Lidl auf dem Handy haben. Genau das sieht die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kritisch. Die App sei nicht für alle nutzbar.

Stephan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der DHBW Heilbronn, glaubt, dass Supermärkte das Nutzungsverhalten der Kunden analysieren wollen. (Archivbild) SWR

Außerdem bekommt die Verbraucherzentrale jetzt schon sehr viele Beschwerden, dass die beworbenen Rabatte auf Lebensmittel nur für diejenigen gelten, die eine solche App installiert haben, sagte eine Sprecherin dem SWR. Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihre Daten nicht hergeben möchten und keine App haben, würden sich diskriminiert fühlen.

Aus den gewonnenen Daten werden Nutzungsprofile erstellt

Wer die App nutzt, dem sollte laut der Verbraucherzentrale bewusst sein, dass das Einkaufsverhalten verfolgt wird und daraus ein Nutzungsprofil erstellt wird, worauf die Kundinnen und Kunden dann Werbung und Angebote angezeigt bekommen.

Das würde so weit führen, dass mithilfe von Künstlicher Intelligenz alle Kundinnen und Kunden personalisierte Coupons aufgrund des Nutzungsverhaltens über die App bekommen, meint Stephan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn. Ziel für die Supermärkte sei es laut Rüschen, die Zielgruppen noch besser zu verstehen und analysieren zu können, wie welche Änderungen bei den Zielgruppen ankommen.

Klassische Kasse wird es weiterhin im Supermarkt geben

Für Kundinnen und Kunden würde sich die App lohnen, weil sie Rabatte bekommen, die Menschen nicht bekommen, die keine App haben, meint Rüschen. Allerdings würde das neue Bezahlprinzip bisher wenig von Käuferinnen und Käufern akzeptiert werden, unter anderem, weil das Handy beim ganzen Einkauf für jeden Artikel genutzt werden muss und teilweise stört.

Rüschen ist sich deswegen sicher, dass die klassische Kasse auch in Zukunft Bestand haben wird, auch weil jeder Kunde und jede Kundin anders sei. Dennoch werden seiner Einschätzung nach solche Bezahlsysteme immer mehr zunehmen.

Lidl testet Scan & Go-System für Kundinnen und Kunden in Neckarsulm

Ab wann Kundinnen und Kunden das Scan & Go-System deutschlandweit nutzen können, wollte eine Lidl-Sprecherin auf SWR-Anfrage nicht verraten. In der Region Heilbronn-Franken kann das System allerdings in einer Lidl-Filiale in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) bereits getestet werden.