6:05 Uhr

11.11. - Narren starten vielerorts in fünfte Jahreszeit

Heute ist der 11.11. - um 11:11 Uhr starten also wieder viele Narren in die fünfte Jahreszeit. In Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) findet das Narrenwecken statt und in vielen Orten im Land gibt es Rathausstürme. Eine der Partyhochburgen ist Mainz in unserem Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz. Aber auch in Köln und Düsseldorf geht es wieder hoch her. Der offizielle Start der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ist erst im Januar. Ein bisschen Spaß ist auch heute schon erlaubt. In Kisslegg (Landkreis Ravensburg) findet etwa das traditionelle Gießen des kleinen Narrenbaums statt.