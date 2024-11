Das Wochenende der Laternenumzüge in Freiburg ist schon vorbei. Wer die Umzüge bisher verpasst hat: auch am Montag sind noch Kinder mit ihren Laternen unterwegs - und ein Pferd.

Dem Heiligen Martin von Tours wird am Montag, dem 11. November gedacht. In Freiburg haben schon das ganze Wochenende, seit Freitag, Laternenumzüge stattgefunden. Am Sonntagabend brachten Kinder die Innenstadt mit ihren Laternen zum Leuchten.

Auch am Montag noch Laternenumzüge in Freiburg

Der Heilige ist auch Namenspatron der Martinskirche in der Freiburger Innenstadt. In der gut gefüllten Kirche wurde am Sonntagabend die Geschichte des Sankt Martin nacherzählt. Er soll seinen Mantel mit einem armen Mann geteilt haben. Begleitet von Musikkapelle, Pferd und Reiter sind die Familien dann singend durch die Innenstadt gezogen. Die selbstgebastelten Laternen konnten sich sehen lassen.

Auch am Montag sind noch leuchtende Laternen und Kinderaugen in Freiburg unterwegs. Die Umzüge beginnen jeweils um 17 Uhr in der Kirche Herz-Jesu (Stühlinger Kirchplatz) und St. Albert (Betzenhausen-Bischofslinde). In Gundelfingen kommen die Pfadfinder ab 17:30 Uhr auf dem Schulhof des Albert-Schweitzer-Gymnasiums zusammen. In Haslach gibt es ab 18 Uhr auf der großen Wiese der Joseph-Brandel-Anlage eine Martinsfeier mit Laternenumzug.