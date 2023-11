Lichter in der Dunkelheit

Am 11. November ist St. Martin. Auch in Südbadens Kindergärten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ein Höhepunkt: Das gemeinsame Basteln der Laternen, etwa in St. Blasien.

Überall im Land wird derzeit an kleinen Kunstwerken gebastelt: auch im Kindergarten Arche Noah in St. Blasien (Kreis Waldshut). Dort sind dieses Mal auch die Eltern zum Basteln mit eingeladen. Groß und Klein lernen gemeinsam, wie man eine Laterne bastelt. Jede Laterne ist ein Einzelstück. Die Kinder dürfen sich aussuchen, was sie machen wollen, und die Laternen für St. Martin fallen je nach Können und Geschmack sehr unterschiedlich aus. Tipps für schönere Laternen und mehr Spaß beim Basteln Besonders beliebt sind Tiermotive, sagt Erzieherin Stefanie Kunik, die seit 32 Jahren mit den Kindern Laternen bastelt. Wichtig sei, dass nicht zu viel auf das Pergamentpapier aufgeklebt wird, denn dann strahle die Laterne nicht mehr so hell. Ihr Lieblingsmotiv ist in diesem Jahr eine Laterne mit blau-gelbem Sternenmuster. Die ist eine Herausforderung, denn die Sterne werden Stich für Stich aus dem Karton ausgestochen. Das funktioniere mit Kindern besser, weil beim Ausschneiden die Motive viel schneller kaputt gehen. Eltern dürfen mitbasteln Mitmachen dürfen im Kindergarten Arche Noah in St. Blasien in diesem Jahr auch die Eltern. Das Angebot sei freiwillig und werde sehr gut angenommen, sagt die Leiterin des Kindergartens Andrea Boskovic. Die Eltern freuen sich über die professionelle Hilfe und haben Spaß daran, dass in der Gruppe zusammen gebastelt wird. Sie finde es gut, weil die Kinder dabei lernen und beschäftigt seien, erzählt eine Mutter, die mit ihren beiden kleinen Töchtern zum ersten Mal Laternen bastelt. Wochenlange Vorbereitungen für St. Martin Über Wochen bereiten sie sich im Kindergarten auf das St. Martinsfest vor. Es wird gebacken, es gibt Spiele, sie erklären die Geschichte von St. Martin und üben die Lieder. Es geht um das Teilen und um Mitgefühl, das spiele im Alltag der Kinder ohnehin eine wichtige Rolle, sagt die Leiterin des Kindergartens. "Wir freuen uns drauf: St. Martin ist ein ganz kindernahes Fest. Mit diesen Laternen, dem Umzug: einfach wunderschön." Nach der Bastelstunde im Kindergarten werden die kleinen Kunstwerke sorgfältig eingepackt, damit sie auf dem Heimweg nicht nass werden. Denn Regen halten die Laternen aus Papier und Karton nicht aus. Sollte es beim Umzug am 11. November in St. Blasien regnen, kommen die bunten Leuchten trotzdem zum Einsatz: Dann spazieren die Kinder singend durch den Dom.