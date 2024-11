Die IG Metall führte auch am Montag in BW wieder zahlreiche Warnstreikaktionen durch. Die Gewerkschaft will dadurch den Druck erhöhen. In Hamburg wird über einen Pilotabschluss verhandelt.

Bevor weiter über die Gehälter in der Metallbranche verhandelt wird, hat die Gewerkschaft IG Metall für Montag noch einmal zu Warnstreiks aufgerufen. Denn die Verhandlungsrunde, die am Nachmittag in Hamburg stattfindet, ist möglicherweise bereits die entscheidende. Deshalb machte die Gewerkschaft auf diese Weise kurz zuvor Druck auf die Arbeitgeber. Insgesamt beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben am Montag in Baden-Württemberg mehr als 16.000 Beschäftigte aus 25 Betrieben an Warnstreiks und Aktionen.

Warnstreik unter anderem bei Audi in Neckarsulm

Von den Warnstreiks betroffen war unter anderem Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Dort versammelten sich am Montagvormittag rund 3.500 Beschäftigte mehrerer Unternehmen aus dem Kreis Heilbronn, unter anderem von Audi. Der Demonstrationszug Richtung Marktplatz, wo eine Kundgebung mit IG Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch stattfand, war zuvor an den Werkstoren des Autobauers gestartet.

Allen voran kämpfen die Auszubildenden um mehr Geld - für sie liegt im derzeitigen Tarifstreit noch kein Angebot vor. Resch erklärte mit Blick auf das Tarif-Spitzengespräch: "Wir machen auch heute mit Warnstreiks Druck und schicken Unterstützung an die Verhandler in den hohen Norden."

Die IG Metall hat die Beschäftigten auch am Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Daran beteiligen sich auch Audi-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Neckarsulm. SWR Foto: Luisa Funk

Mercedes-Benz in Sindelfingen: Aufruf zum Warnstreik

Auch die Beschäftigten am Mercedes-Benz-Standort Sindelfingen (Kreis Böblingen) waren aufgerufen, zeitweise nicht zu arbeiten. Das betraf die Früh- und die Normalschicht. Am Vormittag fand eine Kundgebung auf dem Betriebsgelände statt.

In Friedrichshafen (Bodenseekreis) waren Beschäftigte bei ZF zum Warnstreik aufgerufen. In Rastatt war der Medizintechnikhersteller Maquet betroffen.

Tarifverhandlungen: Hamburg könnte ein Vorbild sein

Am Nachmittag treffen sich die Spitzen von IG Metall und Arbeitgebern in Hamburg, um einen Pilotabschluss für die rund vier Millionen Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie zu vereinbaren. Ein solcher Pilotabschluss bedeutet, dass die Einigung ein Vorbild für andere Regionen sein kann. Gelingt ein solcher Abschluss, müssen Gewerkschaft und Arbeitgeber in Baden-Württemberg noch darüber entscheiden, ob sie die in Hamburg getroffenen Vereinbarungen übernehmen.

Eine Einigung auf einen Pilotabschluss könnte in der Nacht erzielt werden. Die Erwartungen, dass es dazu kommt sind hoch. Noch ist aber offen, ob sich Arbeitgeber und Gewerkschaft tatsächlich verständigen werden.