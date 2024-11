Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

9:58 Uhr Renten könnten nächstes Jahr steigen Eine gute Meldung zum Schluss - zumindest für Rentnerinnen und Rentner: Die Renten könnten im kommenden Sommer nach ersten Berechnungen der Bundesregierung um 3,5 Prozent steigen. Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts hervor, der mehreren Medien vorliegt. Bei den 3,5 Prozent handelt es sich allerdings nur um Vorausberechnungen. Die konkrete Erhöhung wird erst im Frühjahr festgelegt, wenn alle Daten zur Lohnentwicklung vorliegen. Sendung am Fr. , 8.11.2024 9:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:47 Uhr Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan gewinnt Bambi Der Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan aus Mössingen (Kreis Tübingen) hat gestern den BAMBI gewonnen. Die Jury entschied sich für Teclebrhan, da er in seinem Comedy-Programm in verschiedene Rollen schlüpfe, die dem Publikum ein "lebendig gewordenes Klischee" vorspielen und so zum Nachdenken anregen. Der BAMBI wird von Hubert Burda Media vergeben und ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Sendung am Do. , 7.11.2024 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

9:42 Uhr Deutschland und die Welt In Deutschland ist ja einiges los - doch schauen wir, was in der Welt noch passiert: In der ungarischen Hauptstadt Budapest beraten heute die Staats- und Regierungschefs der EU über die wirtschaftliche Zukunft Europas. Es soll darum gehen, wie die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen vor allem gegenüber der Konkurrenz aus China und den Vereinigten Staaten gestärkt werden kann. Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf mit neuen Zöllen auf Importe auch aus Europa gedroht. Dies dürfte vor allem die deutsche Autoindustrie und ihre Zulieferer treffen. Beim Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv gestern Abend gab es gewaltsame Ausschreitungen von pro-palästinensischen Demonstranten. Die israelische Regierung hat daraufhin zwei Flugzeuge nach Amsterdam geschickt, um die israelischen Fußballfans auszufliegen. Sendung am Fr. , 8.11.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:34 Uhr Ergebnis vom Voting zum Ampel-Aus Wir hatten eingangs gefragt, wie ihr das Aus der Ampel-Koalition findet und die Resonanz war groß. Danke an alle, die mitgemacht haben. Bevor es zur Auflösung geht, nochmal der Hinweis, dass das natürlich keine repräsentative Umfrage ist! Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt lediglich ein Meinungsbild unserer Nutzerinnen und Nutzer. Über 44 Prozent der Stimmen finden das Aus der Ampel gut. 20 Prozent haben abgestimmt, dass es eine Katastrophe ist. Fast ebenso viele Stimmen (19 Prozent) erhielt die Antwort: 'Ich komme klar'. 9 Prozent sagen, es ist schade um die Ampel und knapp 7 Prozent stimmen für die Aussage 'Ich habe Angst'. Ein kleiner Teil der Stimmen mit etwas über 1 Prozent entfällt auf die Antwort, dass es ihnen egal ist.



9:12 Uhr ARD-Hauptstadtstudio: Habeck will Kanzlerkandidatur bekanntgeben Noch steht der Neuwahltermin nicht fest und es lag auch schon lange in der Luft, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der nächsten bundestagswahl als Kanzlerkandidat für die Grünen ins Rennen gehen will. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will er heute seine Kanzlerkandidatur bekannt geben. Sendung am Fr. , 8.11.2024 10:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:54 Uhr FAQ: Das ist der Weg zur Neuwahl Ich habe euch ja schon gefragt, wie es euch mit dem Aus der Ampel-Regierung geht - und bin gespannt auf eure Antworten. Nun geistern viele Begriffe durch die Debatte: Vertrauensfrage, Minderheitsregierung, Neuwahlen. Gut, dass es Frank Bräutigam aus der ARD-Rechtsredaktion gibt. Bei ihm findet ihr ausführliche Antworten rund um die Frage, wie es nach dem Ende der Ampel weitergeht. Wer es gerne knapper mag, hier ein Erklärvideo in aller Kürze: Nach Ampel-Aus: Das sind Vertrauensfrage, Minderheitsregierung und Neuwahlen Sendung am Fr. , 8.11.2024 12:40 Uhr, ARD-Buffet, SWR

8:44 Uhr Nachsitzen, bitte: Gleich zwei falsche Ortsschilder sorgen für Verwunderung Gleich vorneweg: Der Ort, um den es geht, heißt Siberatsweiler. Der Ortsteil von Achberg im Kreis Ravensburg und insbesondere seine Schreibweise sorgen derzeit für viel Arbeit im Landratsamt. Denn auf Ortsschildern haben sich gleich mehrere Fehler eingeschlichen - jetzt muss Ersatz her. Das Ravensburger Landratsamt erklärte auf SWR-Anfrage, ein korrektes Ortsschild sei bestellt und soll Ende November da sein. Wer für die beiden Schreibfehler verantwortlich ist? Offenbar ist es weder bei der Annahme der Lieferung noch bei der Montage aufgefallen - trotz Sechs-Augen-Prinzips. Bleibt zu hoffen, dass sich bis dahin niemand verfährt, wenn er nach Siberatsweiler will. Sendung am Fr. , 8.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

8:35 Uhr Esken im "Morgenmagazin": SPD hält an Zeitplan für die Vertrauensfrage fest Trotz scharfer Kritik will die SPD an dem Zeitplan für die Vertrauensfrage und Neuwahlen festhalten. Im "Morgenmagazin" der ARD sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die im Bundestag den Wahlkreis Calw/Freudenstadt vertritt, die Bundesregierung wolle bis Weihnachten noch wichtige Vorhaben umsetzen. Als Beispiele nannte sie Energiepreis-Maßnahmen zur Stabilisierung der Industrie. Die Entscheidungen sollten nicht in einer Wahlkampfsituation getroffen werden, die sofort nach einer Vertrauensfrage entstehe, so Esken. Union und FDP haben allerdings bereits angekündigt, erst mit der Minderheitsregierung von SPD und Grünen zusammenzuarbeiten zu wollen, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Vertrauensfrage gestellt hat. Sendung am Fr. , 8.11.2024 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:25 Uhr Hagel fordert rasche Neuwahlen - "Gewürge" beenden Für schnelle Neuwahlen hat sich auch Baden-Württembergs CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel ausgesprochen. Im SWR sagte er gestern Abend: "Ich weiß nicht, wie jetzt dieses Gewürge noch über Wochen und Monate weitergehen soll, wo Trump in den USA gewählt worden ist und die deutsche Wirtschaft vor riesigen Problemen steht." Er appellierte an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Ich hoffe nur, dass er noch einen Rest von Verantwortungsgefühl spürt. Weil es geht nicht um ihn, es geht auch nicht um irgendwelche Parteien." Hagel begrüßte das Ende der Ampel-Koalition. Für ihn hat sie "mehr Probleme geschaffen, als gelöst". Video herunterladen (78,4 MB | MP4) Sendung am Do. , 7.11.2024 20:15 Uhr, Zur Sache Baden-Württemberg!

8:22 Uhr Schnelle Neuwahlen - Kommunen haben geteilte Meinung Schnelle Neuwahlen könnten ein Problem für die Kommunen in Baden-Württemberg werden. Das meint auf jeden Fall der Oberbürgermeister von Wertheim, Markus Herrera Torrez (SPD). Er sagte im SWR, der Wahltermin nach der Vertrauensfrage im Januar sei zu stemmen, viel früher jedoch kaum. Man müsse Wahlhelfer gewinnen, Wählerverzeichnisse erstellen und den pünktlichen Versand der Wahlbenachrichtigungen vorbereiten", gibt er zu bedenken. Anders sieht das sein Amtskollege aus Bad Mergentheim, Udo Glatthaar (CDU). Er geht davon aus, dass ein früherer Wahltermin umzusetzen sei. Dennoch sei es wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern bei ihrer Wahlentscheidung genügend Zeit zu geben, wie der CDU-Politiker betonte. Bad Mergentheim Nach dem Ampel-Aus Schnelle Neuwahlen? Für manche Kommunen bedeutet das erheblichen Stress Das vorzeitige Aus der Ampel-Regierung hat auch Auswirkungen auf die Kommunen in Heilbronn-Franken. Denn die müssen jetzt Neuwahlen organisieren. Das kostet Zeit und bringt Stress. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 8.11.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:07 Uhr A6 am Weinsberger Kreuz wird am Wochenende gesperrt Wegen der Erneuerung des Belags wird die A6 am Weinsberger Kreuz von heute an das komplette Wochenende bis Montag in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg ist nicht betroffen, heißt es von der Autobahn-Gesellschaft. Umleitungen seien ausgeschildert. Mit Einschränkungen müssen Autofahrer auch noch bis Ende November in dem Bereich der A6 rechnen: Nach dem Wochenende soll die Fahrbahn in einem der drei Bauabschnitte in Richtung Mannheim weiter gesperrt bleiben. Hier wird ein lärmmindernder Asphalt eingebaut, der länger trocknen muss.

7:58 Uhr Suchhundestaffel aus Freiburg hilft nach verheerender Flut in Valencia Etwas über eine Woche sind die verheerenden Überschwemmungen in der spanischen Region Valencia jetzt her und noch immer werden viele Menschen vermisst. Jetzt kommt Unterstützung aus Freiburg: Die Suchhundestaffel Freiburg bricht heute nach Valencia auf. Die sechs freiwilligen Einsatzkräfte und sieben Spürhunde sollen dort nach weiteren Vermissten suchen. Die Hunde sind speziell auf Wasserbergungen trainiert und waren bereits bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Einsatz. Sendung am Fr. , 8.11.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

Über die Sperrung der A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Heidenheim und Giengen/Herbrechtingen wegen eines umgekippten Lasters hatte ich ja bereits berichtet. Jetzt sagt meine Kollegin von der Verkehrsredaktion, dass die Strecke voraussichtlich noch bis 8 Uhr weiträumig umfahren werden sollte. Auch auf der A8 Stuttgart Richtung München hat es einen Unfall gegeben. Dort ist die Strecke zwischen Esslingen und Wendlingen gesperrt. Dort gibt es 5 Kilometer Stau, Wenn ihr könnt, meidet die Strecke am besten.

7:18 Uhr 11-Jähriger fährt mit Motorroller auf Polizeistreife in Zivil Das wird wohl ganz schön Ärger geben: In Esslingen ist gestern ein Elfjähriger mit einem Motorroller auf ein Polizeiauto aufgefahren. Ausgangspunkt war, dass die Beamten den Jungen und seinen minderjährigen Beifahrer kontrollieren wollten. Denn sie waren ohne Helm über eine rote Ampel gefahren. Dabei konnte der Elfjährige nicht rechtzeitig bremsen und rammte die Zivilstreife. Die Jugendlichen flüchteten zunächst zu Fuß. Die Polizei traf den Fahrer aber später bei sich zu Hause an. Sendung am Do. , 7.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

7:04 Uhr Endlagerung von Giftmüll im Elsass rückt näher Gegen die unterirdische Endlagerung von Giftmüll an der französisch-deutschen Grenze gab es ja anhaltende Proteste. Trotzdem hat das zuständige Unternehmen jetzt eine Projektstudie zum Verfüllen der ehemaligen Bergwerksschächte ausgeschrieben. Kosten, Dauer und Ablauf der umfangreichen Arbeiten in der elsässischen Deponie Stocamine sollen bewertet werden. Kritiker befürchten die dauerhafte Verschmutzung des Elsässer Grundwassers. In der Deponie in Wittelsheim nahe Mulhouse wurde seit 1999 gegen den Protest von Umweltschützern und Bürgerinitiativen Giftmüll wie Zyankali, Arsen und Quecksilber gelagert. 2002 brach in 535 Metern Tiefe ein Feuer aus, das erst nach Tagen gelöscht werden konnte. Seitdem ist die Anlage zu. Die Deponie war auf bis zu 320.000 Tonnen giftigen Mülls ausgelegt. Zuletzt befanden sich knapp 42.000 Tonnen Müll darin. Sie wurden in großen Säcken und Tonnen gelagert. Das Vorhaben, den in dem ehemaligen Kalibergwerk eingelagerten Giftmüll dauerhaft dort zu lassen, sorgte auch in Baden-Württemberg für Besorgnis und führte zu einer Vielzahl von Gerichtsverfahren. Kritiker wollen, dass der Giftmüll geborgen und anderweitig entsorgt wird. Das Pariser Umweltministerium will an der Endlagerung festhalten.

7:03 Uhr Lindner will wieder Minister werden FDP-Chef Christian Lindner hat schon neue Pläne nach seiner Entlassung als Finanzminister: Fraktionschef der FDP im Bundestag will er nicht werden. "Ich will ja in der nächsten Regierung wieder mitwirken. Deshalb wäre es ja nicht sinnvoll, jetzt den Fraktionsvorsitz zu übernehmen", sagte Lindner der "Bild"-Zeitung. Er geht davon aus, dass sich nach der Bundestagswahl die Frage stellt, ob die Union mit ihm oder mit den Grünen zusammenarbeiten wolle. Die FDP, die zuletzt in Umfragen unter fünf Prozent lag, kam gestern bei der Sonntagsfrage auf fünf Prozent und wäre damit erneut im Bundestag vertreten.

6:52 Uhr Sechser im Lotto im Main-Tauber-Kreis Baden-Württemberg kann offenbar auch Lotto: Nachdem vor rund einer Woche ein Mann aus dem südlichen Kreis Heilbronn mit sechs Richtigen im Lotto rund 735.000 Euro gewonnen hat, darf sich jetzt ein weiterer Tipper oder eine Tipperin aus dem Main-Tauber-Kreis über einen Lotto-Sechser freuen. Wer die rund 630.000 Euro bekommt, ist aber noch nicht klar, weil der Spielschein in einer Annahmestelle abgegeben wurde.

6:30 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Heute kommt die Sonne vor allem im Südschwarzwald und im Allgäu heraus. Sonst halten sich Nebel und Hochnebel hartnäckig. Die Temperaturen erreichen bei schwachem Nordostwind 7 bis 13 Grad. Die kommenden Tage dürfte das Wetter ähnlich bleiben, die Temperaturen könnten dabei auf bis zu 16 Grad steigen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,1 MB | MP4)

6:21 Uhr Drei Spiele, drei Siege: Heidenheim weiter makellos International läuft's weiter wie geschmiert für den 1. FC Heidenheim. Im Gepäck rund um die Auswärtsreise nach Schottland haben die Heidenheimer drei Punkte dabei. Nach dem 2:0-Erfolg gestern Abend bei Heart of Midlothian ist das Team von Trainer Frank Schmidt nach drei Spielen mit der vollen Punktzahl der K.o.-Runde der Europa Conference League einen weiteren Schritt näher gekommen. In drei Wochen wartet am vierten Spieltag zuhause dann das Kracher-Duell gegen den FC Chelsea. In der Europa-League dagegen läuft es für eine weitere Mannschaft aus BW eher durchwachsen: Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich durch einen Treffer in letzter Sekunde immerhin ein 2:2-Unentschieden im Heimspiel gegen Olympique Lyon gesichert. Mit fünf Punkten nach vier Spielen sind die Kraichgauer im breiten Mittelfeld der Tabelle, die Chancen aufs Weiterkommen sind also auf jeden Fall weiter gegeben. Sendung am Fr. , 8.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

6:17 Uhr A7 zwischen Heidenheim und Giengen an der Brenz gesperrt Wegen eines Unfalls ist die A7 zwischen Heidenheim und Giengen an der Brenz aktuell gesperrt. Dort liegt ein Tanklaster quer auf der Fahrbahn. Laut einem Polizeisprecher ist der Fahrer mit seinem Lkw ins Schlingern geraten und umgekippt. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Die Aufräumarbeiten dauern noch mehrere Stunden.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in BW Zum Thema Bildung gibt es heute gleich zwei Pressekonferenzen, die spannende Ergebnisse versprechen: Der Realschullehrerverband präsentiert eine geplante Initiative zur geplanten Schulreform der Landesregierung. Und der Verband Bildung und Erziehung hat bei hunderten Schulleitungen im Land nachgefragt, welche Probleme sie sehen - und präsentiert nun die Umfrageergebnisse. In Stuttgart findet heute der 3. Kongress der Europäischen Metropolregion Stuttgart statt. Dieses Mal widmet sich die Veranstaltung dem Thema Energie. Gemeinden, Verbände, Unternehmen und Initiativen des Landes sollen sich in der Landeshauptstadt vernetzen und über aktuelle Debatten austauschen. Am Abend eröffnet der SC Freiburg bei der 1. FC Union Berlin an der Alten Försterei den 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga der Herren. 20:30 Uhr ist Anpfiff im Duell des Tabellensechsten aus dem Breisgau bei den Siebtplatzierten aus der Hauptstadt. Im Audio-Livestream könnt ihr das Spiel bei den Kollegen von der Sportschau ab 20:20 Uhr hören.