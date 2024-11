Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Julia Kunert.

6:57 Uhr Bergamo zu stark für VfB: Weiter kein Heimsieg in der Champions League Schauen wir kurz einmal von der Politik auf den Sport: Nach dem Sieg bei Juventus Turin sollte das nächste Duell gegen ein italienisches Team gestern den ersten Heimsieg in der Champions League bringen - doch am Ende herrschte vor voller Hütte große Enttäuschung beim VfB Stuttgart. Nach dem 0:2 gegen Atalanta Bergamo stehen die Schwaben in der Tabelle der Ligaphase der Königsklasse aktuell nur auf Platz 27. Dieser wäre gleichbedeutend mit dem Aus. "Sie waren eiskalt vor dem Tor und wir nicht. Das war ein schwieriger und ekliger Gegner", sagte Nationalspieler Chris Führich nach der Partie. Trainer Sebastian Hoeneß zog folgendes Fazit: "Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Das tut weh, aber diese Erfahrungen macht man auf diesem Niveau." Champions League Planlose Stuttgarter unterliegen Bergamo Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die K.o.-Phase der Champions League einen Rückschlag erlitten. Gegen Atalanta Bergamo fehlte vor allem offensiv jeglicher Plan.

6:38 Uhr "Schlechteste Bundesregierung aller Zeiten": Reaktionen aus BW auf Ampel-Aus Natürlich hat das politische Erdbeben gestern Abend in Berlin auch in Baden-Württemberg viele Reaktionen hervorgerufen. SPD-Chef Andreas Stoch sagte meinen Kollegen im SWR: "Ich hatte bis zuletzt gehofft, dass sich die FDP für den Weg der staatspolitischen Verantwortung entscheidet. Stattdessen hat Christian Lindner seine Entlassung provoziert und Olaf Scholz geradezu gezwungen, ihn zu entlassen." Der Fraktionschef der FDP, Hans-Ulrich Rülke, sprach dagegen von einem "sinnvollen Angebot" von Christian Lindner an Olaf Scholz, "das Ampelelend" zu beenden und Anfang 2025 neu wählen zu lassen. Olaf Scholz klebe aber an seinem Sessel und entlasse lieber den Finanzminister, als sich einer Wahl zu stellen. Der CDU-Chef im Land, Manuel Hagel, nannte das Scheitern der Ampel-Koalition "historisch" und sprach die Verantwortung dafür SPD, Grünen und FDP gleichermaßen zu. "Jeder Einzelne wird als Teil dieser schlechtesten Bundesregierung aller Zeiten einen negativen Platz in den Geschichtsbüchern haben", so Hagel. Der Fraktionsschef der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, Andreas Schwarz, reagierte auf den Bruch der Ampel mit Kritik an Bundesfinanzminister Lindner. Dessen Verhalten habe ihn irritiert, so Schwarz gegenüber dem SWR. Anton Baron, Vorsitzender der AfD im Landtag, forderte auf seiner Facebook-Seite rasche Neuwahlen. "Es hätte diese katastrophale Koalition niemals geben dürfen. Der Schaden, den Scholz, Lindner und Habeck angerichtet haben, ist unermesslich", so Baron. Baden-Württemberg Keine Einigung im Koalitionsausschuss Ampel-Koalition gescheitert: So reagiert die Politik in Baden-Württemberg Gegenseitige Vorwürfe zwischen SPD und FDP, scharfe Kritik an allen Ampel-Parteien bei der CDU: so fallen die Reaktionen aus BW auf das Ende der Ampel-Koalition im Bund aus. Sendung am Do. , 7.11.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten - SWR1

6:28 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Heute kommt die Sonne vor allem im Südschwarzwald und im Allgäu heraus. Sonst halten sich Nebel und Hochnebel hartnäckig. Die Temperaturen erreichen bei schwachem Nordostwind 7 bis 13 Grad. Die kommenden Tage dürfte das Wetter ähnlich bleiben, die Temperaturen könnten dabei auf bis zu 15 Grad steigen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier:

6:13 Uhr Das wird heute wichtig in BW Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks im regionalen Nahverkehr in Baden-Württemberg aufgerufen. Auch heute fallen wieder etliche Busse und Bahnen aus. Comedian Teddy Teclebrhan aus Mössingen (Kreis Tübingen) wird heute in München ein Bambi verliehen. Der 41 Jahre alte Comedian, der in Eritrea geboren wurde, ist Kult. Sowohl in seiner Rolle als Mensch mit Migrationshintergrund als auch mit seiner Figur "Ernst Riedler", einem Schwaben, der Ressentiments gegen Fremde hegt. Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. In der Vorrunde der Europa League trifft Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim heute Abend auf Olympique Lyon. In der Europa Conference League spielt der 1. FC Heidenheim am Abend gegen den schottischen Verein Heart of Midlothian.

6:08 Uhr Weg frei für Neuwahlen: Ampel-Koalition ist am Ende Das war ein Paukenschlag gestern Abend in Berlin: Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP ist am Ende. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Entlassung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bekanntgegeben und diese mit einer fehlenden Vertrauensbasis begründet. "Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert", sagte er im Kanzleramt. Scholz hat angekündigt, am 15. Januar im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Er sei sich mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) einig, dass Deutschland schnell Klarheit über den weiteren politischen Kurs brauche. Christian Lindner dagegen machte den Bundeskanzler für das Scheitern der Ampel-Koalition verantwortlich. "Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen", sagte er. Lindner warf Scholz vor, die Zusammenarbeit mit ihm und der FDP aufgekündigt und damit einen "kalkulierten Bruch dieser Koalition" herbeigeführt zu haben. Die FDP werde alle ihre Minister aus der Ampel-Regierung abziehen, kündigte Fraktionschef Christian Dürr nach einer Fraktionssitzung der Liberalen an.