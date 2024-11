Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

6:25 Uhr Champions-League-Abenteuer des VfB geht weiter: Richtungsweisendes Heimspiel gegen Bergamo Für Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß ist der kommende Champions-League-Gegner Atalanta Bergamo derzeit "eine der größten Mannschaften Europas". Die Italiener seien "mit allen Wassern gewaschen", so seine Einschätzung vor dem heutigen Heimspiel. "Da kommt was auf uns zu", warnte Hoeneß - und könnte damit so falsch nicht liegen. Bergamo, das im Mai die Europa League im Finale gegen Bayer Leverkusen gewonnen hat, liegt in der Tabelle der Champions League nach drei Partien mit fünf Punkten genau einen Platz und einen Zähler vor dem VfB. Die Italiener sind bisher in der Königsklasse noch ohne einen einzigen Gegentreffer. Aber ausgerechnet ein Spieler, der eigentlich bei Atalanta unter Vertrag steht, könnte das heute ändern: der von Bergamo an Stuttgart ausgeliehene Stürmer El Bilal Touré. Ob's klappt? Ab 21 Uhr heute Abend sind wir schlauer.

6:20 Uhr Technische Schwierigkeiten - wir arbeiten an der Lösung Wenn keine neuen Posts im Ticker angezeigt werden oder keine neuen Artikel auf der Seite, könnte es daran liegen, dass die Technik heute Morgen ein wenig launisch ist. Wir versuchen das Problem so schnell wie möglich zu beheben und hoffen auf euer Verständnis!

6:15 Uhr Das wird in Baden-Württemberg heute wichtig In Teilen Baden-Württembergs ist heute mit Einschränkungen bei Bussen und Bahnen zu rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks im regionalen Nahverkehr aufgerufen. Jura-Studenten, die ganz am Ende ihres Studiums in der Prüfung scheitern, stehen derzeit mit leeren Händen da. Heute diskutiert der BW-Landtag über einen Jura-Bachelor, den Unis als Auffanglösung einführen können sollen. Damit sollen gescheiterte Prüflinge nicht mehr aufs Abitur zurückfallen, sondern eine Perspektive erhalten. Auf Antrag der Regierungsfraktionen von Grünen und CDU soll das Landeshochschulgesetz entsprechend geändert werden. Die grün-schwarze Landesregierung hat gerade einen fertigen Haushaltsentwurf vorgelegt, da tun sich schon wieder Lücken auf: Gemäß der jüngsten Steuerschätzung muss Baden-Württemberg die nächsten beiden Jahre mit 1,85 Milliarden Euro weniger auskommen als gedacht. Der Landtag wird heute über den Haushalt debattieren. Zuvor wollen die Koalitionsspitzen in der Haushaltskommission beraten, wie man die finanzpolitischen Lücken stopfen könnte. Der VfB Stuttgart hofft gegen Atalanta Bergamo auf eine Überraschung und seinen ersten Heimsieg in der Champions League seit fast 15 Jahren. Durch das 1:0 bei Juventus Turin haben die Schwaben ihre Ausgangslage in der Ligaphase der Königsklasse zuletzt verbessert. Nun will der deutsche Fußball-Vizemeister auch zu Hause jubeln und den nächsten Schritt Richtung K.o.-Runde machen.

6:03 Uhr Achtung Warnstreik: Fährt mein Bus heute? Wir haben ja gestern schon darüber berichtet: Wer auf Bus und Bahn im ÖPNV angewiesen ist, sollte heute vorab checken, ob das ohne Probleme funktionieren wird. Denn in mehreren Regionen Baden-Württembergs hat die Gewerkschaft ver.di zu Warnstreiks im regionalen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen sind Strecken der SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH) und AVG (Albtal-Verkehrs-Gesellschaft) im Rhein-Neckar-Gebiet, in Karlsruhe, Südbaden, Fils-Neckar-Alb, Ulm-Oberschwaben und Heilbronn-Neckar-Franken. Laut der SWEG ist in weiten Teilen des Verkehrsgebiets des Unternehmens mit Fahrtausfällen im Bus- und Bahnverkehr zu rechnen. Auch der Schulbusverkehr werde voraussichtlich ausfallen. Die AVG, die unter anderem zum großen Teil die S-Bahnen im Raum Karlsruhe betreibt, teilte mit, dass es auf deren Linien zu einzelnen Fahrtausfällen kommen könne. Eigentlich sollte der Ausstand 24 Stunden dauern, aber gestern gab ver.di bekannt, dass er auf 48 Stunden ausgeweitet wird. Hier wird laut ver.di ab Mittwoch gestreikt: Weil am Rhein (Kreis Lörrach) , Bus und Werkstatt

, Bus und Werkstatt Endingen (Kreis Emmendingen) , Bus und Schiene

, Bus und Schiene Schutterwald (Ortenaukreis) , Bus

, Bus Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald) , Bus

, Bus Kehl (Ortenaukreis) , Bus

, Bus Lahr (Ortenaukreis) , Bus, Werkstatt und Verwaltung

, Bus, Werkstatt und Verwaltung Offenburg (Ortenaukreis) , Schienenbetrieb, Werkstatt und Verwaltung

, Schienenbetrieb, Werkstatt und Verwaltung Dörzbach (Hohenlohekreis) , Bus

, Bus Lauda (Main-Tauber-Kreis) , Bus

, Bus Hechingen (Zollernalbkreis) , Bus, Schiene und Verwaltung

, Bus, Schiene und Verwaltung Gammertingen (Kreis Sigmaringen) , Bus und Schiene

, Bus und Schiene Heidenheim , Schienenbetrieb

, Schienenbetrieb Ulm , Schienenbetrieb

, Schienenbetrieb Immendingen (Kreis Tuttlingen) , Schienenbetrieb und Verwaltung

, Schienenbetrieb und Verwaltung Schienenwege Hechingen , Infrastruktur und Fahrdienstleitungen

, Infrastruktur und Fahrdienstleitungen Schienenwege Endingen , Infrastruktur und Fahrdienstleitungen

, Infrastruktur und Fahrdienstleitungen Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) , Bus und Werkstatt

, Bus und Werkstatt Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), Bus Sowie in den Werkstätten, der Wagenreinigung und Teilen der Infrastruktur der AVG in Karlsruhe.