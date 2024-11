Zwischen Ulm und Laupheim werden in den kommenden Tagen einige Züge verspätet ankommen oder ganz ausfallen. Denn auf der Südbahn werden laut Bahn Schwellen ausgewechselt.

Wer in den nächsten Tagen zwischen Ulm und Laupheim (Kreis Biberach) mit dem Zug fahren will, sollte sich vor Fahrtantritt genau informieren: Denn die Deutsche Bahn hat auf der Südbahn einzelne Zugausfälle sowie Verzögerungen und einen Schienenersatzverkehr angekündigt. Der Grund sind Gleisbauarbeiten auf der Strecke.

Südbahn zwischen Ulm und Laupheim: Busse statt Züge

In Ulm ist derzeit nicht nur das Gebäude des Hauptbahnhofs wegen Umbauarbeiten geschlossen. Auch im Gleisbereich der Südbahn gibt es in unterschiedlichen Abschnitten Bauarbeiten. So werden beispielsweise in den kommenden Tagen Schwellen ausgewechselt.

Vor allem das Gleis, auf dem normalerweise die Züge zwischen Ulm und Laupheim fahren, ist betroffen, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Welche Züge zu welchen Uhrzeiten ausfallen, hänge vom jeweiligen Baufortschritt ab.

An einzelnen Tagen fahren zwischen Ulm, Erbach und Laupheim sowie in die Gegenrichtung Busse als Ersatz für den RS21 , und zwar vom 12. November bis zum 14. November und vom 22. November bis zum 24. November.

Allerdings stimmen die Fahrzeiten der Ersatzbusse nicht mit denen der regulären Zugverbindungen überein. Die Bahn rät, sich über Änderungen vor Fahrtantritt bei der digitalen Reiseauskunft zu informieren.

Wiederholt Zugausfälle auf der Südbahn

Auf der Südbahn gab es schon in den vergangenen Monaten immer wieder Zugausfälle, mal wegen Bauarbeiten oder weil Personal fehlte. So fielen beispielsweise nächtliche Verbindungen zwischen Ulm und Friedrichshafen aus, weil Beschäftigte in den Stellwerken krank waren und die Stellwerke nicht anderweitig besetzt werden konnten.