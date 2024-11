Ein Busfahrer hat am Dienstag in Stuttgart auf dem Weg in den Feierabend ein geparktes Auto übersehen. Das Auto wurde dabei eine Treppe hinunter geschoben.

Ein Busfahrer der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat am Dienstagabend während einer Fahrt in Stuttgart-Ost ein geparktes Auto übersehen und mit seinem Bus eine Treppe hinunter geschoben. Das teilte die Polizei mit. Busfahrer hat Wachdienst-Auto offenbar übersehen Der Busfahrer war stadtauswärts auf der Talstraße unterwegs und wollte auf die Busspur wechseln. Dabei hat er laut Polizei den dort stehenden Kleinwagen eines Wachdienstes vermutlich übersehen und war ungebremst aufgefahren. Das Auto kam erst am Rand eines Spielplatzes unterhalb einer rund 15 Meter langen Treppe zum Stehen. Beim Unfall hat der Linienbus der SSB einen Frontschaden davongetragen. aktuell.de | Simon Adomat Verletzt wurde niemand. Der Bus war zu dem Zeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs. Der Fahrer des Autos wurde laut Polizei wegen des Parkens auf einer Busspur verwarnt. Auch der Busfahrer muss mit einer Anzeige rechnen. Der Gesamtschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Korrekturhinweis In einer früheren Version dieses Artikels haben wir geschrieben, dass in dem Auto noch ein Fahrer gesessen habe. Das war eine Information der Polizei. Inzwischen stellte sich heraus, das niemand in dem Wagen des Wachdienstes war. Wir und die Polizei bitten den Fehler zu entschuldigen.