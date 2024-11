per Mail teilen

Am Autobahndreieck Karlsruhe ist am Dienstagabend ein Reisebus auf einen Tanklaster aufgefahren. Die Überleitung von der A5 auf die A8 war stundenlang gesperrt.

Nach einem Unfall am Autobahndreieck Karlsruhe war am Dienstagabend die Überleitung von der A5 auf die A8 in Richtung Pforzheim voll gesperrt.

Bus fährt auf Tanklastzug auf

Nach Polizeiangaben konnte der 73-jährige Busfahrer im stockenden Verkehrs nicht mehr rechtzeitig anhalten und wich nach rechts aus. Dort übersah er wohl einen neben ihm fahrenden Tanklastzug, der seinerseits auf den Seitenstreifen ausweichen musste, einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern konnte.

Tanklaster musste ausgepumpt werden

Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. Unter anderem musste ein Teil des Inhalts des Tankwagens abgepumpt werden. Die Überleitung konnte nach achtstündiger Sperrung gegen ein Uhr wieder freigegeben werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Der 60-jährige Lkw-Fahrer wurde nach Polizeiangaben bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Fahrgäste des Reisebusses wurden ebenso leicht verletzt.