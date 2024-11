B39 Schemelsbergtunnel bei Weinsberg am Dienstag gesperrt

Der Schemelsbergtunnel an der B39 wird am 19. November für mehrere Stunden voll gesperrt. Es geht um den Brandschutz.

An der B39 in Weinsberg (Kreis Heilbronn) soll der Schemelsbergtunnel am Dienstag voll gesperrt werden. Die Brandmeldeanlage des 630 Meter langen Tunnels muss gewartet werden, teilte das Landratsamt mit. Die Sperrung geht vorraussichtlich von 6 Uhr bis 15 Uhr. Der Verkehr wird über Erlenbach und den Weissenhof (beides Kreis Heilbronn) umgeleitet. Die Strecke sei ausgeschildert, heißt es.

Dauerbaustelle am Schemelsbergtunnel

Am Schemelsberg wird seit März an einem Rettungsstollen gearbeitet. Ab Januar wird der Tunnel für das komplette Jahr voll gesperrt. In dieser Zeit wird der 34 Jahre alte Tunnel umfangreich instandgesetzt und ausgebaut. Bis Ende nächsten Jahres soll er dann den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. In Zukunft ist er auch mit Mobilfunk ausgestattet, sodass im Notfall Rettungskräfte aus dem Tunnel heraus alarmiert werden können. Geplant sind außerdem eine Videoüberwachung sowie eine bessere Beleuchtung. Seit 2006 müssen alle einröhrigen Tunnel in Deutschland, die länger als 400 Meter sind, mit einem Rettungsstollen ausgestattet sein.