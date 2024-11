Der weltbekannte Architekt Daniel Libeskind will mit dem Einstein Discovery Center in Ulm die Gedanken des Physikers greifbar machen. Schon die Präsentation des Entwurfs war spektakulär.

Projiziert auf eine meterhohe Wasserwand in der Donau hat der Stararchitekt Daniel Libeskind am Sonntag in Ulm seine Vision des geplanten Einstein Discovery Centers präsentiert. Mehrere hundert Ulmerinnen und Ulmer kamen ans Donauufer, um einen ersten Blick auf die Pläne zu werfen. In dem riesigen Gebäude mit den geschwungenen Linien soll sich unter anderem die Relativitätstheorie wiederfinden.

Ein Raum so fantasievoll wie Einsteins Theorien

"Mein Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, der so fantasievoll ist wie Einsteins Theorien", sagte Architekt Daniel Libeskind vor der Präsentation. Vor allem die allgemeine Relativitätstheorie, die sich den Raum als eine biegsame und elastische Struktur vorstellt, habe den Vorentwurf beeinflusst. Besucherinnen und Besucher sollen sich später durch die Räume bewegen und dabei ständig neue, überraschende Perspektiven entdecken.

Stararchitekt Daniel Libeskind hat in Ulm seine Vision des geplanten Einstein Discovery Centers präsentiert - projiziert auf eine meterhohe Wasserwand in der Donau. SWR Maren Haring

Ein Gebäude der großen Dimensionen

Das Einstein Discovery Center soll einmal dort stehen, wo sich heute noch das Glasgebäude der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm befindet. Geplant ist eine Grundfläche von 2.500 Quadratmetern, fünf Stockwerke und eine Höhe von bis zu 50 Metern. Im Untergeschoss soll es Technikräume und eine Tiefgarage geben.

Der Baubeginn wird wohl erst nach der Landesgartenschau im Jahr 2030 sein können, teilte der Verein am Sonntag bei der Präsentation des Vorentwurfs mit. Noch sei nicht klar, wann die Stadtwerke aus dem Gebäude ausziehen und wie umfangreich die Altlastensanierung nach dem Abriss wird.

Der Vorentwurf für das Einstein Discovery Center, das in Ulm entstehen soll. Pressestelle Albert Einstein Discovery Center Ulm e.V.

Nächste Schritte zum Einstein Discovery Center

Die Planung müssen in den nächsten Monaten konkreter werden, teilte der Albert Einstein Discovery Center e.V mit. Der Ulmer Verein um Initiatorin Nancy Hecker-Denschlag hat sich gegründet, um das Projekt zu realisieren. Es soll nun eine Kostenschätzung erstellt werden. Der Entwurf ermögliche es jetzt außerdem, große Sponsoren nicht nur in Ulm, sondern in ganz Deutschland und auch international zu suchen, vor allem auch in den USA.

Die Form des Gebäudes greift die Theorien Einsteins auf und soll sie auch erlebbar machen. Pressestelle Albert Einstein Discovery Center Ulm e.V.

Projektion auf Wasserwand soll das Projekt bekannter machen

Die spektakuläre Präsentation des Vorentwurfs hat auch zum Ziel, die Pläne für das Einstein Discovery Center bei den Ulmerinnen und Ulmern bekannter zu machen, erklärt Nancy Hecker-Denschlag. Sie habe Zahlen bekommen, dass nur ein Drittel der Ulmer die Pläne kennen. Als Initiative wolle der Verein die Unterstützung aus der Bürgerschaft.