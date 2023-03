SWR SWR - Alexander Kluge

Peter Köpple arbeitet als Hörfunk-, Fernseh- und Online-Redakteur im SWR Studio Ulm, macht Filmbeiträge für SWR Aktuell und die Landesschau sowie Radioberichte und -reportagen für alle SWR-Programme. Er ist ebenfalls in den Regionalnachrichten zu hören sowie planerisch tätig. 16 Jahre lang hat Peter Köpple die Hörerinnen und Hörer in der Region als Moderator des SWR4-Morgenmagazins beim Start in den Tag begleitet. Der gebürtige Heidenheimer hatte seine journalistische Karriere als Volontär bei der "Heidenheimer Neuen Presse" begonnen. Während seines Studiums an der Universität Tübingen (Politikwissenschaften und Amerikanistik) knüpfte er Kontakte zum damaligen SDR Studio Ulm.

Heimat

Geboren in Heidenheim (im heutigen Landratsamt). Inzwischen ist er längst in Ulm zuhause.

Mein Antrieb

Ich mag es, interessante Dinge aufzuspüren und wichtige Neuigkeiten weiter zu erzählen. Die Welt und unsere Region haben so viel zu bieten, von dem es sich zu erfahren lohnt.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Da gibt es keinen Schwerpunkt. In einem Regionalstudio befasst sich jeder mit fast jedem Thema. Besonders gerne berichte ich über persönliche und menschliche Geschichten, über Kommunalpolitik und über Basketball.

Journalistisch prägend für mich war

Das Handwerk von der Pieke auf bei der "Heidenheimer Neuen Presse" zu lernen, inklusive fünf Wochen Praktikum bei der "Bild"-Zeitung. Aber auch die vielen guten Tipps und Ratschläge von den Kolleginnen und Kollegen im Studio Ulm.

Als Autor hatte ich unvergessliche Momente bei diesen Menschen

Von meinen Reporter-Einsätzen im Jahr 2022 werden zwei Themen in besonderer Erinnerung bleiben: die Betroffenheit der Menschen Illerkirchberg nach dem tödlichen Angriff auf zwei Schulmädchen und der beeindruckende Zusammenhalt der Dorfbewohner von Schechingen beim gemeinsamen Gestalten eines gigantischen Osterbrunnens.