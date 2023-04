Stararchitekt Daniel Libeskind entwirft Einstein Discovery Center in Ulm

Ein großer Name wird das Albert Einstein Discovery Center in Ulm bauen: Der amerikanische Stararchitekt Daniel Libeskind hat die Planung für den Museumsbau zugesagt.

Daniel Libeskind wird die Planung und Gestaltung des geplanten Albert Einstein Discovery Centers in Ulm verantworten. Der Stararchitekt, der unter anderem bereits das renommierte jüdische Museum in Berlin und den Master Plan für das neue World Trade Center in New York entwarf, unterzeichnete jetzt einen Vertrag für die Zusammenarbeit mit dem Albert Einstein Discovery Center.

Berühmte Bauten von Daniel Libeskind auf der ganzen Welt

Der renommierte US-amerikanische Architekt hat bereits das Jüdische Museum in Berlin und den sogenannten Master Plan für das neue World Trade Center in New York entworfen. Zeitgleich zum Ulmer Erlebniszentrum rund um den in Ulm geborenen, jüdischen Physiker Albert Einstein ist Libeskind mit dem Bau des Einstein-Museums der Hebräischen Universität in Jerusalem beauftragt worden. Im Dezember hatte Libeskind die angedachten Grundstücke am Ulmer Hauptbahnhof besichtigt. Das Discovery Center soll pünktlich zum 150. Geburtstag Einsteins in sechs Jahren eröffnet werden. Libeskind will sich laut Verein an der Suche nach Sponsoren beteiligen.