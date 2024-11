Eine Steuerfrau hat mit ihrem Frachter im November 2023 das Schleusentor in Iffezheim gerammt und einen Schaden in Millionenhöhe verursacht - unter Alkoholeinfluss. Am Montag steht sie in Kehl vor Gericht.

Sendung am Mo. , 25.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg