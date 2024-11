Feuerwehrleute haben bei Löscharbeiten am Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Bad Herrenalb eine Leiche gefunden. Ob es sich um die Bewohnerin handelt, ist laut Polizei noch unklar.

Am Samstagvormittag brach in einer Dachgeschosswohnung in Bad Herrenalb (Landkreis Calw) Feuer aus. Bei den Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte in der Wohnung auf einen Leichnam, wie die Pforzheimer Polizei mitteilte. Die Identifizierung sei noch nicht abgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. In der Wohnung habe eine Frau gelebt - es sei aber unklar, ob es sich bei der Leiche um die Bewohnerin handele. Ein weiterer Mensch wurde laut Polizei leicht verletzt, als er mit weiteren Ersthelfern offenbar versuchte, in die brennende Wohnung vorzudringen. Schwierige Löscharbeiten bei Brand in Bad Herrenalb Um 11:30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert - laut Polizei gestalteten sich die Löscharbeiten wegen starker Rauchentwicklung schwierig. Es handele sich offenbar um eine sogenannte Messie-Wohnung. Die Feuerwehr deckte das Dach ab, um zu den Brandherden zu gelangen. Durch das Dach musste die Feuerwehr in Bad Herrenalb an den Brandherd gelangen. Einsatzreport24 Die Bewohner der anderen Wohnungen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wie die Polizei mitteilte, ist das Haus vorläufig nicht bewohnbar. Eine Familie und eine Einzelperson wurden von der Gemeinde untergebracht, die restlichen Bewohner seien privat untergekommen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo ermittelt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro.