Brand in Autowerkstatt in Waghäusel-Kirrlach

In Waghäusel-Kirrlach ist am Freitagmorgen ein Feuer in einer Autowerkstatt ausgebrochen. Dabei ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden.

In Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) ist heute Morgen ein Feuer in einer Autowerkstatt mit Wohnung ausgebrochen. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ebenfalls wurde ein Feuerwehrmann beim Einsatz am Arm leicht verletzt. Laut Polizei ist ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Gefahrenmeldung für Anwohner Nach Angaben der Feuerwehr ist das Feuer durch ein elektronisches Bauteil entstanden und hat sich rasch auf das Dach ausgebreitet. 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Waghäusel und Kronau waren zwischenzeitlich im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.