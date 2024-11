Nach dem Brand eines leer stehenden Wohnhauses in Baden-Baden hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Nach dem Brand eines leerstehenden Wohnhauses am Mittwoch in Baden-Baden hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Aktuell geht die Polizei von möglicher Brandstiftung aus, man ermittle in alle Richtungen.

Schmierereien an Brandort in Baden-Baden entdeckt

Im Lauf der Ermittlungen fanden Polizisten Schmierereien an der Fassade des Hauses, darunter mehrere Davidsterne und "Z"-Symbole. Man gehe zwar derzeit nicht von einem politischen Hintergrund aus, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Die Schmierereien an der Fassade seien trotzdem Gegenstand der Ermittlungen. Im Laufe des Tages sollen Kriminaltechniker Spuren am Brandort sichern.