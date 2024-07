Plakate für Stuttgarter CSD angezündet - Staatsschutz ermittelt

per Mail teilen

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte Werbeplakate für die "Stuttgart PRIDE" in Brand gesetzt. Jetzt ermittelt der Staatsschutz wegen eines möglichen politischen Hintergrunds.

Unbekannte haben in der Stuttgarter Innenstadt zwei Plakate angezündet, auf denen für die "Stuttgart PRIDE", die Christopher Street Day (CSD)‐Kulturwochen im Juli, geworben wird. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten in der Nacht auf Samstag gegen 4 Uhr ein brennendes Plakat in der Bolzstraße gemeldet. Polizeibeamte löschten das Feuer und entsorgten das zerstörte Plakat.

Staatsschutz übernimmt Ermittlungen

Etwa eine halbe Stunde später meldeten Passanten ein weiteres brennendes Plakat der "Stuttgart PRIDE" in der Konrad-Adenauer-Straße, das die alarmierten Beamten ebenfalls löschten.

Weil die Tat möglicherweise politisch motiviert war und sich gegen Minderheiten in der Gesellschaft richtete, hat der Staatsschutz die Ermittlungen dazu aufgenommen, wie ein Polizeisprecher dem SWR bestätigte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0049711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.