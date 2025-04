per Mail teilen

Vor einem Jahr wurde der Konsum von Cannabis teillegalisiert. Wie sich seitdem der Konsum in Stuttgart entwickelt hat, zeigen Untersuchungen des Abwassers.

Ein Jahr nach der Legalisierung von Cannabis liege der Konsum von Cannabis in Stuttgart um 13 Prozent höher als im Vorjahr. Das geht aus Abwasseranalysen hervor. Diese stellte die Stadtverwaltung am Montag in einer Ausschusssitzung des Gemeinderats vor.

Cannabis und andere Drogen in Stuttgart

Die Untersuchung des Abwassers zeigt, dass das "Konsummuster" gleichgeblieben ist. Das heißt, auch nach der Legalisierung seien an allen Wochentagen vergleichbar hohe Werte im Abwasser. Till Heinsohn vom Statistischen Amt sagte außerdem: "Für die anderen von uns gemessenen Substanzen wie Kokain, Amphetamin, Methamphetamin, Ecstasy, Oxazepam oder Morphin sehen wir in unseren Messergebnissen keinen Zusammenhang zur Cannabis‐Legalisierung."

Hintergrund: Abwasser-Monitoring der Stadt Stuttgart Schon vor der Teillegalisierung von Cannabis hatte der Stuttgarter Gemeinderat Mittel zur regelmäßigen Abwassermessung auf die Abbauprodukte von Cannabis und weiteren Substanzen beschlossen. Eine Arbeitsgruppe ordnet diese ein. In der Arbeitsgruppe sind Vertreterinnen und Vertreter des Amtes für Soziales und Teilhabe, des Tiefbauamtes, des Gesundheitsamtes, des Statistischen Amtes, der Suchthilfe und der Suchtmedizin, der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Die Messungen werden auch weiterhin durchgeführt und eingeordnet.

Im klinischen Bereich gebe es keine Zunahme an Behandlungen aufgrund von Cannabisabhängigkeit oder Cannabis‐assoziierten psychischen Störungen, so Dr. Maurice Cabanis, Ärztlicher Direktor der Klinik für Suchtmedizin und Abhängiges Verhalten in Stuttgart. Mit psychischen Störungen sind zum Beispiel Depressionen oder Psychosen gemeint.

Drogenberatung in Stuttgart verzeichnet mehr Bedarf

In der Suchthilfe und Suchtprävention ist die Nachfrage nach Beratung unterdessen unverändert hoch. Das sagte der Geschäftsführer der Suchtberatungsstelle "Release", Bernd Klenk. Man sehe aber ein steigendes Interesse am Konsum und den Auswirkungen. "In den Beratungen stellen wir fest, dass die Legalisierung dazu führt, dass alle Fragen offen gestellt werden können und dadurch die Beratungsqualität steigt."

Schon als der Gesetzentwurf im August 2023 auf den Weg gebracht wurde, sagte Klenk, dass jetzt durch die Entkriminalisierung Prävention und Aufklärung in Sachen Cannabis-Konsum umso wichtiger seien.

Polizei: Keine deutliche Zunahme des Cannabis-Konsums

Nach Einschätzung der Polizei sei der Umgang mit Cannabis in der Öffentlichkeit offener als früher. Der Leiter des Rauschgiftdezernats Stuttgart, Hendrik Weiss, sieht nach eigenen Angaben aber keine deutliche Zunahme des Cannabiskonsums.