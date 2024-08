In Baden-Württemberg steigt die Gefahr für Rinder und Schafe, an der tödlichen Blauzungenkrankheit zu erkranken. Immer mehr Fälle sind bekannt, 30 Tiere sind bereits daran verendet.

Zum Ende der Woche waren bereits 34 Betriebe im Land betroffen. Allein vierzehn davon liegen im Ortenaukreis, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. In insgesamt zwölf Kreisen in Baden-Württemberg wurde die Tierseuche demnach bereits festgestellt.

In Baden-Württemberg steigt die Gefahr für Rinder und Schafe an der tödlichen Blauzungenkrankheit zu erkranken. Immer mehr Fälle werden bekannt, 30 Tiere sind bereits daran verendet.

Und wir schauen mal weit über unsere Landesgrenzen hinaus: in die USA. Dort beginnt nämlich heute in Chicago der Parteitag der US-Demokraten. Die Partei will sich damit Schwung für den Wahlkampf von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris holen. Die hatte sich die Nominierung schon Anfang August in einer elektronischen Abstimmung gesichert - am Donnerstag will sie in ihrer geplanten Rede formell annehmen. 50.000 Besucherinnen und Besucher werden auf dem Parteitag erwartet. Auch der aktuelle Präsident Joe Biden und die Ex-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama wollen eine Rede halten.

In Neckarsulm hat ein Dreijähriger die Polizei in Atem gehalten. Die Mutter hatte den Notruf gewählt, weil ihr Sohn wohl in einem unbeachteten Moment aus dem Haus verschwunden sei.

Was für ein Schock für die Eltern: Das Kind ist plötzlich verschwunden. So ging es am Wochenende auch einer Mutter in Neckarsulm im Kreis Heilbronn. Die Frau hatte den Notruf verständigt und meldete, dass ihr dreijähriger Sohn verschwunden sei.

Jama Maqsudi lebt seit Jahrzehnten in Baden-Württemberg. Er engagiert sich in Stuttgart für Menschen- und Frauenrechte in Afghanistan. Als er am 7. Mai 2024 mit seinen Brüdern in die alte Heimat nach Afghanistan reist, um das Haus der verstorbenen Eltern zu verkaufen, wird er von den Taliban verhaftet. Was der 71-Jährige in über zwei Monaten Haft miterleben musste, erfahrt ihr hier:

Und zwischendurch mal was in eigener Sache:

Nach den schweren Unwettern in der vergangenen Woche kehrt die Stadt Bruchsal (Kreis Bruchsal) Schritt für Schritt wieder zur Normalität zurück. Die Bundeswehr hat bis gestern mit 73 Soldatinnen und Soldaten in der Stadt dabei geholfen , Schlamm und Müll abzutransportieren. Heute soll der Stadtbus schon wieder auf allen Linien in Bruchsal im Einsatz sein. Auch Untergrombach und Helmsheim werden wieder angefahren.

In großen Teilen von Ludwigsburg ist der Strom ausgefallen. Unter anderem sind die Telefonverbindungen der Polizeiposten gestört. Die Rettungsleitstelle der Feuerwehr ist erreichbar. Die Stadtwerke sind momentan dabei die Ursache zu suchen und zu beseitigen. Weiteres ist bisher nicht bekannt. Ein SWR Redakteur berichtet, dass in der ganzen Innenstadt nicht eine einzige Ampel oder elektronische Haltestellenanzeige funktioniere. Auch im Bahnhofsgebäude in Ludwigsburg ist es demnach dunkel, da das Licht überall aus ist.

Bei einer ärztlichen Behandlung ist es besonders wichtig, dass sich Arzt und Patient verständigen können. Die baden-württembergische Landesregierung will daher die Sprachbarrieren im Gesundheitsbereich abbauen. Dafür will sie die Qualifizierung von Dolmetschern für Arztbesuche zusätzlich fördern. Beantragen können die Förderung laut Sozialministerium Kommunen und freie Träger, also zum Beispiel Verbände oder Vereine.

Mit der Reform der Landesbauordnung gehe man noch einen Schritt weiter, indem der Bestandsschutz neu geregelt werde, sagte Razavi der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Wird zum Beispiel ein bestehendes Gebäude aufgestockt, umgebaut oder umgenutzt, sollen zukünftig nicht im ganzen Haus die heutigen - oft strengeren - Vorschriften zum Brandschutz gelten. Denn nachträgliche Brandschutzmaßnahmen machen einen Umbau oftmals deutlich teurer." Man mache damit in der Landesbauordnung den Weg für mehr Wohnraum im Bestand komplett frei.

Könnte das bald für mehr Wohnraum in Baden-Württemberg sorgen? Immer mehr alte Gebäude mit guter Bausubstanz werden nach einer Sanierung um Etagen erweitert und dann als Wohnraum genutzt. Und die Genehmigung solcher Vorhaben soll künftig einfacher werden. Das will die baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU), erreichen.

Ein vierjähriger Junge, der am Freitag aus dem siebten Stock eines Wohnhauses im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund gefallen ist, wurde noch am Tag des Unglücks notoperiert. Das hat die Polizei bekannt gegeben. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes konnte der Sprecher nichts sagen. Auch die Ursache für das Unglück ist noch nicht bekannt.

Rund 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leben in Armut. Die Kinderrechte stehen nicht explizit im Grundgesetz. Die Aktion #KINDERstören macht nicht nur auf diese Missstände aufmerksam, sondern vielmehr auf eine umfangreiche Sammlung von ARD-Dokus und -Reportagen zu genau diesen Themen. Das Video #KINDERstören ist in der ARD Mediathek abrufbar.

In unserem ARD-Programm gab es gestern Abend eine Überraschung: #KINDERstören hieß es unerwartet um 20:15 Uhr im Ersten. Für das Thema Kinderrechte kaperte Comedienne Carolin Kebekus nämlich den prominentesten Sendeplatz im Ersten. Für die Programmaktion verschob sich der "Tatort" um 15 Minuten. Auch verschiedene Social-Media-Kanäle der ARD wie "Sportschau" oder "Tatort" wurden am Sonntag von Kindern "gestört".

Ich habe es ja schon geschrieben, wir starten etwas kühler in diese Woche. Nach der kühlen Nacht bringen uns dichte Wolken zwischen Bodensee und Alb noch etwas Regen. Dann setzt sich im Tagesverlauf aber immer mehr die Sonne durch und es wird wieder etwas wärmer. Die Temperaturen erreichen 19 Grad im Allgäu und bis 26 Grad in der Rhein-Neckar-Region. In den nächsten Tagen wird es dann wieder sommerlich warm, spätestens am Donnerstag gibt es wieder viel Sonne.

Das wird heute wichtig in BW

Rund 340 Bürgerinnen und Bürger von Stuttgart-Feuerbach müssen für eine Bombenentschärfung ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Rund um den Fundort des Blindgängers wird eine Sicherheitszone eingerichtet. Die Sperrung beginnt um 9 Uhr. Fachleute des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg hatten die nicht explodierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Sondierungsmaßnahmen gefunden.

Mitarbeitende von Airbus in Immenstaad (Bodenseekreis) schauen heute vielleicht gebannt in den Himmel. Die Raumsonde JUICE, die zum Teil dort gebaut wurde, fliegt nämlich den Riesenplaneten Jupiter auf einem besonders treibstoffsparenden Weg an. Der führt sie heute und morgen kurz nacheinander an Mond und Erde vorbei. Die Anziehungskräfte der beiden Himmelskörper sollen dabei für Kursänderungen genutzt werden. Ein solcher doppelter "Swing by" wurde in der Raumfahrt bislang noch nie durchgeführt.

Autofahrerinnen und Autofahrer in Ulm können aufatmen: Die B10 quer durch die Stadt soll am Morgen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die wichtige Durchgangsroute war am Freitag für Bauarbeiten voll gesperrt worden. Unter der Straße wurden Strom- und Fernwärmeleitungen verlegt.