In Neckarsulm hat ein Dreijähriger die Polizei in Atem gehalten. Die Mutter hatte den Notruf gewählt, weil ihr Sohn wohl in einem unbeachteten Moment aus dem Haus verschwunden sei.

Unauffindbar war am Samstagmittag im Neckarsulmer Stadtteil Amorbach (Kreis Heilbronn) ein knapp drei Jahre alter Junge. Die Mutter des Jungen rief die Polizei, weil sie ihren Sohn nirgends finden konnte. Sie gab an, dass ihr Sohn wohl das Haus verlassen habe. Daraufhin durchkämmten mehrere Polizeistreifen sowie die Eltern den Stadtteil nach dem mutmaßlichen Ausreißer. Doch sie konnten den Dreijährigen nicht finden. Beamten setzen Suche im Haus fort Da von dem Jungen jede Spur fehlte, nahmen sich die Beamten nun das Wohnhaus vor. Zwar versicherten die Eltern, da wäre ihr Sohn nicht, doch die Hartnäckigkeit der Polizei führte zum Erfolg: Der Junge hatte sich einfach nur in seinem Zimmer versteckt und hatte laut Polizei ganz offensichtlich Spaß daran, dass nach ihm gesucht wurde. "Letztendlich", so heißt es im Polizeibericht, "war die Familie wieder glücklich vereint".