Nach dem Sturz eines Vierjährigen aus dem siebten Stock eines Heidelberger Wohnhauses musste der Junge notoperiert werden. Am Samstag ist er an seinen Verletzungen gestorben.

Der vier Jahre alte Junge, der am Freitag vom Balkon einer Wohnung im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund gestürzt ist, ist bereits am Samstag an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Noch am Montagmorgen hatte ein Sprecher dem SWR berichtet, der Junge befinde sich "in einem kritischen Zustand". Grund laut Polizei: Die Kriminalpolizei (Kripo) hatte der Polizei-Pressestelle die Information über den Tod des Jungen erst am Montag weitergegeben. Die Kripo hatte in dem Fall ermittelt.

Polizei geht bei Sturz von Balkon von "tragischem Unfall" aus

Das Kind sei, so die Polizei, "trotz intensiver medizinischer Bemühungen im Laufe des Samstags an seinen schweren Verletzungen" gestorben. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Heidelberg handelte es sich bei dem Sturz um einen tragischen Unfall. Die Beamten schließen demnach ein Fremdverschulden oder eine Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht aus.

Hochhaus im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund. Von dort stürzte am Freitag ein Kind vom Balkon im siebten Stock. SWR

Mutter war in Badezimmer, Junge verlor auf Geländer Gleichgewicht

Die Polizei geht davon aus, dass der Vierjährige in dem Augenblick den Balkon betrat, als seine Mutter gerade im Badezimmer war. Der Vater war zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Arbeit gewesen. Der Junge habe das Wohnzimmerfenster zum Balkon geöffnet und sei dann auf das etwa 1,10 Meter hohe Balkon-Geländer geklettert. Dort habe der Junge das Gleichgewicht verloren und stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe. Er wurde noch am Freitag, kurz nach dem Sturz, in einem Krankenhaus notoperiert.

Kind von Balkon gestürzt: Menschen nach Unglück erschüttert

Die Erschütterung bei vielen Menschen rund um das Hochhaus in der Emmertsgrundpassage war am Freitagnachmittag, wenige Stunden nach dem Unglück, groß. Ein Bewohner des Wohnhauses sagte dem SWR: "Mal schauen, wie lange ich dafür brauche, um das zu verkraften." An einigen Fenstern des Hochhauses waren die Jalousien und Rollläden unten oder die Vorhänge zugezogen.

Spendenaktion in Heidelberg-Emmertsgrund

Im Stadtteil ist nach dem Unglück eine Spendenaktion gestartet worden. Das Stadtteilmanagement Emmertsgrund nimmt Spenden für die Familie des vierjährigen Jungen entgegen.