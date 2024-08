Für die Mitarbeitenden von Audi in Neckarsulm endet die jährliche Betriebsruhe. Lieferengpässe sollen jetzt behoben sein. Sie führten zu Umsatzeinbußen.

Die große Hitze ist erst einmal vorbei und mit dem Start einer kühleren Woche beginnt bei Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) nach der jährlichen Betriebsruhe auch wieder die Produktion. In den vergangenen Wochen gab es nur einzelne Umbaumaßnahmen und Instandhaltungsarbeiten. Die Pause nutze man auch für die Vorbereitungen auf die neue Produktionsphase, von der man sich vor allem für die Modelle mit V6- und V8-Motoren viel erhofft. Und mit der A5-Familie starte der Standort Neckarsulm in die größte Anlaufphase seiner Werkgeschichte, so Audi.

Lieferengpässe in der Vergangenheit - jetzt Sonderschichten

Die Versorgungslage für die Fertigung der V6- und V8-Motoren habe sich nach den Lieferengpässen der letzten Zeit mittlerweile stabilisiert und man sei auf einem guten Weg. Die Einschränkungen, die im ersten Quartal für große Umsatzeinbußen gesorgt haben, könnten in den nächsten Wochen behoben werden, heißt es auf SWR-Nachfrage.

Und - für das Topmodell A8, das im Zweischichtbetrieb produziert wird, gibt es sogar eine Schichtverlängerung von einer Stunde auf der Spätschicht. Aktuell sind in der D-Reihe vier Sonderschichten geplant, so ein Audi-Sprecher. Im zweiten Halbjahr sollte sich dies und die bessere Verfügbarkeit positiv auswirken, heißt es von Audi.

Allerdings gilt für alle Modelle: Teure Nachtschichten wird es weiterhin nicht geben. Und auch am Heilbronner Standort Böllinger Höfe bleibt es für den e-tron GT erst einmal bei einer Schicht. Bereits im Frühjahr hieß es, die Nachfrage nach dem Modell habe stark nachgelassen.

A5: "Größte Anlaufphase der Werksgeschichte"

Mit dem Anlauf des neuen A5 sei man am Standort Neckarsulm aber sehr zufrieden. Es sei sogar "die größte Anlaufphase der Werksgeschichte", so Audi weiter. Seit Juni laufen die Modelle der A5-Familie vom Band. Neben dem A5 werden in Neckarsulm auch der A6 und der A7 produziert. Hier gebe es jeweils eine Schichtverlängerung von 12 Minuten.