Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Katharina Fuß.

10:00 Uhr Auf Wiedersehen und schönes Wochenende! Es ist 10 Uhr und damit endet unser Newsticker für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, wir starten auch am Montag wieder gemeinsam in den Tag. Da bin ich nämlich wieder für euch da. Bis dahin findet ihr alle Nachrichten für Baden-Württemberg wie gewohnt auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, in unserem Newsletter am Morgen, auf WhatsApp, bei Instagram, Facebook und X und natürlich auch im Radio und TV.

9:55 Uhr Instagram-Community: Viele Glückwünsche für besten Abiturienten in BW Und zum Schluss schauen wir nochmal in unsere Social Media-Kanäle. Da hat euch das Video über Jan Schick, den besten Abiturienten in Baden-Württemberg, besonders gut gefallen. Der Rottenburger hat einen Abischnitt von 0,67. Um diesen Notendurchschnitt zu bekommen, hat der 19-Jährige fast ausschließlich 15 Punkte bekommen. 14 Punkte, also eine glatte Eins, wäre ein Schnitt von 1,0. Viele unserer Followerinnen und Follower bei Instagram beglückwünschen Jan für seinen schulischen Erfolg und finden ihn alle sehr sympathisch. Warum? Das könnt ihr euch selbst im Video anschauen:

9:47 Uhr Aufräumarbeiten nach Unwetter im Raum Bruchsal gehen weiter Die Unwettergefahr ist erst mal vorbei, aber die Aufräumarbeiten gehen noch weiter. Nach dem Starkregen am vergangenen Dienstagabend wollen die Bruchsaler Stadtwerke versuchen, die letzten Häuser ohne Strom in Helmsheim und Heidelsheim wieder ans Netz anzuschließen. Außerdem sollen die letzten noch nicht ausgepumpten Keller trocken gelegt werden. Der Baubetriebshof der Stadt Bruchsal will heute damit beginnen, sowohl den an den Straßenrändern aufgehäuften Sperrmüll, als auch den aus den Häusern geräumten Schlamm abzutransportieren. Die Arbeiten sollen auch am Wochenende fortgesetzt werden. Kosten sollen den betroffenen Anwohnern dadurch nicht entstehen, hieß es. Wobei über das finanzielle Ausmaß der Schäden noch gar keine Aussage getroffen werden könne, so eine Sprecherin der Stadt. Das mit Öl kontaminierte Wasser und der verseuchte Schlamm müssen entsorgt werden. Feuerwehren und Technisches Hilfswerk sind mit Spezialgerät dafür im Einsatz. Wohin das Material gebracht wird, ist aber noch unklar. Bruchsal Alle packen mit an Hochwasser im Raum Bruchsal: Heidelsheim räumt auf Vollgelaufene Keller, schlammige Straßen und zahlreiche Haushalte ohne Strom. Der Bruchsaler Stadtteil Heidelsheim ist einer der Orte, die vom Hochwasser besonders stark getroffen wurden. Jetzt wird aufgeräumt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Fr. , 16.8.2024 9:30 Uhr, Regionalnachrichten, SWR Studio Karlsruhe

9:38 Uhr Freiburger Fraunhofer Institut entwickelt Satelliten, der Raketen erkennt Per Satellit frühzeitig erkennen, wann Raketen auf der Erde starten? Das soll bald möglich sein. Am Fraunhofer Institut in Freiburg haben Forscherinnen und Forscher genau einen solchen Satelliten namens ERNST entwickelt. Voraussichtlich drei Jahre soll ERNST im Weltall bleiben. Finanziert wurde der Satellit von der Bundeswehr. Denn er könnte später vielleicht dem Militär helfen. Die frühzeitige Erkennung solcher Gefahren sei essenziell für eine erfolgreiche Luftverteidigung und ERNST solle diese in Europa bislang nicht vorhandenen Fähigkeiten im Orbit demonstrieren, heißt es vom Fraunhofer Institut. ERNST soll heute Abend um 20:20 Uhr starten. Hier geht es zum Livestream. Sendung am Fr. , 16.8.2024 9:30 Uhr, Regionalnachrichten, SWR Studio Freiburg

9:17 Uhr Prozess wegen Schüssen aus Auto in Eislingen startet So was kennt man eigentlich nur aus Filmen. In Eislingen im Kreis Göppingen ist im Februar vergangenen Jahres aus einem Auto heraus auf eine Gruppe von acht Menschen vor einer Shisha-Bar geschossen worden. In diesen Minuten beginnt deshalb der Prozess gegen einen 22-jährigen Mann. Vor dem Landgericht Stuttgart muss er sich unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Bei den Schüssen aus dem Auto in Eislingen wurde eine Person am Bein getroffen und schwer verletzt. Der Angeklagte soll das Auto gefahren haben, aus dem geschossen wurde. Wie seine Mitfahrer habe er billigend in Kauf genommen, dass durch die Schüsse Menschen tödlich verletzt werden könnten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat mit der Schuss- und Gewaltserie in der Region Stuttgart zusammenhängt. Dabei bekämpfen sich seit rund zwei Jahren die Mitglieder zweier Gruppierungen. Sendung am Fr. , 16.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

8:53 Uhr Landwirtschaftsminister Hauk informiert sich im Rhein-Neckar-Kreis über Schweinepest Die Schweinepest ist gerade überall Thema. Wer zuletzt im Zoo war, zum Beispiel in der Wilhelma in Stuttgart, hat dort vielleicht bemerkt, dass Besucherinnen und Besucher aktuell auch nicht zu den Schweinen dürfen. Heute Vormittag informiert sich der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) über die Suche nach Wildschweinen, die an der afrikanischen Schweinepest verendet sind. Bei der sogenannten Fallwildsuche werden unter anderem speziell ausgebildete Hunde eingesetzt. Vor einer Woche war bei Hemsbach im Rhein-Neckar-Kreis der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest in Baden-Württemberg festgestellt worden. Ein Jäger hatte dort ein krankes Wildschwein erlegt. Sendung am Fr. , 16.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

8:21 Uhr Diskussionen um geforderte kürzere Bolzplatz-Öffnungszeiten in Lahr Ein Post hat unsere Community bei Social Media gestern sehr bewegt. Dabei geht es um einen Streit wegen Kinderlärms. In Lahr im Ortenaukreis fordern Anwohnerinnen und Anwohner eines Bolzplatzes, das dieser schon um 16:30 Uhr geschlossen wird. Bisher dürfen Kinder dort bis 19 Uhr spielen, am Wochenende bleibt das Fußballfeld ganz geschlossen. Die Nachbarschaft will jetzt durch eine Klage erreichen, dass unter der Woche früher Schluss mit Kicken ist. Die meisten Userinnen und User auf Instagram haben dafür kein Verständnis. Eine Frau schreibt: "Bei uns sind die Kinder bis es dunkel wird auf dem Bolzplatz. Besser als vor der Glotze oder dem Handy." Eine andere meint: "Da möchte man, dass die Kinder sich draußen bewegen und dann sowas - 16.30 Uhr einfach nur traurig. Warum sollen Kinder immer nur leise sein?"

8:07 Uhr Betrugsmasche an Bankautomaten in Südbaden In Südbaden hat es eine Betrugs- und Diebstahlserie an Geldautomaten gegeben. Das teilte die Polizei mit. Insgesamt 13 Fälle sind bekannt. Die Opfer waren meist ältere Menschen. Laut Polizei handelt es sich bei den beiden Tätern um unbekannte Männer. Einer von ihnen soll Menschen beim Geld abheben genau beobachtet und danach durch ein Gespräch abgelenkt haben. Der zweite Täter entwendete in dieser Zeit die vom Automaten wieder herausgegebene Bankkarte. Kurze Zeit später hoben die Männer mit der gestohlenen Karte Geld ab. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Ende Juni und Ende Juli dieses Jahres. Bislang bekannte Tatorte sind: Staufen, Denzlingen, Neuenburg, Schönwald/Triberg, Hornberg, Freiburg, Efringen-Kirchen, Kirchzarten und Stegen. Laut Polizei ist es vermutlich immer dieselbe Tätergruppierung in teilweise unterschiedlicher Besetzung. Sendung am Fr. , 16.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:25 Uhr Viele offene Fragen nach Unfall mit getötetem Mädchen in Blaustein Über diesen tragischen Unfall habe ich bereits am Anfang des Tickers berichtet. Ein Mädchen ist gestern Nachmittag in Blaustein im Alb-Donau-Kreis von einem Autofahrer auf dem Gehweg überfahren worden und gestorben. Da noch viele Fragen ungeklärt sind, wird nun möglicherweise zur Klärung des Unfalls ein Gutachter hinzugezogen. Das hat die Polizei dem SWR mitgeteilt. Das entscheidet aber final die Staatsanwaltschaft. Noch ist beispielsweise unklar, warum der 85-jährige Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gehweg gefahren ist, ob er möglicherweise Gas- und Bremspedal verwechselt hat. Nach dem Unfall in Blaustein-Ehrenstein war es gestern Nachmittag zu emotionalen Szenen gekommen, als Angehörige des toten Mädchens am Unfallort eingetroffen waren, bestätigte ein Polizeisprecher dem SWR. Mehrere Notfallseelsorger waren im Einsatz und betreuten neben den Angehörigen auch Zeugen und Einsatzkräfte.

Video herunterladen (14,2 MB | MP4) Sendung am Fr. , 16.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:13 Uhr Nachbar mit Mistgabel erschlagen Was wie ein Klischee klingt, ist im Kreis Ludwigsburg zur Realität geworden: Ein Mann soll in Sachsenheim seinen Nachbarn mit einer Mistgabel erschlagen haben. Davor soll es einen Streit wegen Ruhestörung gegeben haben. Heute beginnt der Prozess gegen ihn am Heilbronner Landgericht. Der Angeklagte soll im Februar seinen 58 Jahre alten Nachbarn mit einer sogenannten Grabegabel angegriffen und erschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm jetzt Totschlag vor. Laut Polizei hat es vor der Tat immer wieder Polizeieinsätze wegen Pöbeleien und Beschimpfungen gegeben. Der Angeklagte sitzt seit Februar in Untersuchungshaft, ein Urteil wird Mitte Oktober erwartet. Heilbronn Streit um Ruhestörung vor Heilbronner Landgericht Nachbar mit Mistgabel erschlagen: Mutmaßlicher Täter spricht von Selbstverteidigung Zwischen zwei Männern eskaliert ein Nachbarschaftsstreit so heftig, dass am Ende einer der beiden tot ist. Der Angeklagte sagte am ersten Prozesstag am Heilbronner Landgericht aus. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 16.8.2024 6:30 Uhr, Regionalnachrichten, SWR Studio Heilbronn

6:58 Uhr B10 in Ulm wird übers Wochenende gesperrt In Ulm wird heute Mittag (12 Uhr) eine der Hauptverkehrsstraßen, die B10, voll gesperrt. Der Grund ist, dass unter der Straße Strom- und Fernwärmeleitungen verlegt werden. Von der Sperrung sind auch Radfahrer und Fußgänger betroffen, weil auch die Unterführungen bis Montag 6 Uhr geschlossen sind. Normalerweise sind auf der B10 durch Ulm rund 70.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs.

6:38 Uhr In Karlsruhe baden Pferde im Baggersee Pferde, die im See baden? Das gibt es in Karlsruhe-Grötzingen, hier dürfen auch Pferde in den Baggersee und sich an diesen heißen Tagen abkühlen. Aber es gelten bestimmte Regeln für die Tiere. Seit 2015 ist das Baden mit Pferd im Baggersee Karlsruhe-Grötzingen ausdrücklich erlaubt. Am See hängt eine große Infotafel mit rechtlichen Hinweisen: Das Baden mit Pferden ist "zulässig", aber nur in den Sommermonaten von Mai bis Oktober - und auch dann nur "von Sonnenaufgang bis 10 Uhr" morgens. Wer also von weiter weg anreist, muss früh dran sein. Außerdem muss das Pferd beim Baden dauerhaft geführt werden. Karlsruhe Erfrischung im Sommer In Karlsruhe baden Pferde im Baggersee In Karlsruhe gibt es im Stadtteil Grötzingen einen See mit Badestelle für Pferde. Das Baden mit Pferd ist hier ausdrücklich erlaubt. Aber es gelten Regeln. 18:15 Uhr Landesschau Baden-Württemberg SWR BW

6:27 Uhr BW wehrt sich gegen Kritik an neuem Rettungsdienstgesetz Das baden-württembergische Innenministerium hat auf Kritik am neuen Rettungsdienstgesetz reagiert. Die Björn-Steiger-Stiftung will gegen das Gesetz klagen, weil Herzinfarktpatienten nur in 80 Prozent aller Notfälle innerhalb von einer Stunde im Krankenhaus sein müssen. Stiftungspräsident Steiger spricht deshalb sogar wörtlich von einer gesetzlich verankerten Sterbequote von 20 Prozent, zum Beispiel bei Herzinfarktpatienten. Das Innenministerium verteidigt das Gesetz nun und weist in dem Zusammenhang auch auf die Ersthelfereinsätze von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hin. Auch sie hätten bei 1,7 Millionen Einsätzen im vergangenen Jahr rund 1000-mal Erste Hilfe geleistet. Zuvor hatte das Ministerium die Kritik an der Neufassung des Rettungsdienstgesetzes in Baden-Württemberg bereits zurückgewiesen. Es würden die Weichen für einen noch schnelleren und am Patienten orientieren Rettungsdienst gestellt, erklärte ein Sprecher. dpa Bildfunk Picture Alliance Sendung am Fr. , 16.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:19 Uhr Keine Probleme mehr beim Schienenersatzverkehr in Baden-Baden Was waren das für Bilder am Anfang der Woche: Viele Menschen mussten bei brütender Hitze, teilweise mit schwerem Gepäck, auf Ersatzbusse am Bahnhof in Baden-Baden umsteigen. Und die kamen teilweise sehr unregelmäßig, manche Reisende warteten stundenlang. Nach massiven Schwierigkeiten läuft der Schienenersatzverkehr dort jetzt aber deutlich besser. Alle Passagiere, die wegen der Sperrung der Rheintalbahn die Züge verlassen und in Busse umsteigen müssen, werden direkt vor dem Bahnhofsgebäude in Baden-Baden abgefertigt. Es stehen dort jetzt auch genügend Busse zur Verfügung. Die Komplettsperrung der Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden dauert noch bis zum 30. August. Sendung am Do. , 15.8.2024 13:30 Uhr, Regionalnachrichten, SWR Studio Karlsruhe

6:12 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Das Wetter in Baden-Württemberg hat sich beruhigt und die Unwettergefahr ist erstmal vorbei. Am Freitagvormittag gibt es viel Sonnenschein, im Süden kann es kleinere Schauer geben. Rund um den Bodensee können die Gewitter im Tagesverlauf etwas stärker werden. Im Norden bleibt es sonnig. Die Temperaturen steigen auf 32 Grad in Mannheim und in Friedrichshafen (Bodenseekreis) auf 29 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38 MB | MP4)

6:06 Uhr Das wird heute wichtig in BW Nach Schüssen aus einem fahrenden Auto in Eislingen/Fils (Kreis Göppingen) beginnt heute am Landgericht Stuttgart der Prozess. Der 24-jährige Angeklagte soll vor etwa eineinhalb Jahren eine damals 21-Jährige durch Schüsse aus einem fahrenden Auto verletzt haben. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Nach seinem sensationellen Aufstieg in die Zweite Liga hat der SSV Ulm im DFB-Pokal auch gleich noch das Hammerlos gezogen: Heimspiel gegen den FC Bayern München heute um 20:45 Uhr. Im Bad Mergentheimer Residenzschloss tun sich ab heute seltsame Dinge: Wikinger und römische Legionäre, Orks und Elfen sowie allerlei weitere Fantasy-Figuren streifen durch das Gemäuer und den Garten. Das Fantasy-Festival "Annotopia" verwandelt das Schloss bis zum Sonntag in eine bunte, kuriose Abenteuerwelt.

6:01 Uhr Mehrere Menschen durch giftigen Qualm in Kaisersbach verletzt In Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) hat es am Donnerstagabend in einem Container für Bauschutt eine chemische Reaktion gegeben. Es entstand Rauch. Beim Versuch, den Container zu löschen, wurden 12 Feuerwehrleute verletzt. Auch eine Frau, die den Container befüllt hatte, wurde verletzt. Ein Sprecher der zuständigen Polizei Aalen sagte dem SWR in der Nacht zum Freitag, dass sich in dem Bauschuttcontainer wohl Stoffe mit dem chemischen Bestandteil Calciumphosphid befanden. Dieser Stoff ist Bestandteil unter anderem von Rattengift und auch für Menschen gefährlich. Kaisersbach Chemische Reaktion führt zu giftigem Qualm Rauchender Bauschuttcontainer: Zwölf Feuerwehrleute und Hausbewohnerin in Kaisersbach verletzt Im Rems-Murr-Kreis hat es am Donnerstag aus einem Container mit Bauschutt geraucht. Weil im Rauch giftige Dämpfe waren, wurden zwölf Feuerwehrleute und eine Anwohnerin verletzt. 10:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4 Sendung am Fr. , 16.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg