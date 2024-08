Nachbar mit Mistgabel erschlagen: Mutmaßlicher Täter spricht von Selbstverteidigung

Zwischen zwei Männern eskaliert ein Nachbarschaftsstreit so heftig, dass am Ende einer der beiden tot ist. Der Angeklagte sagte am ersten Prozesstag am Heilbronner Landgericht aus.

Er soll seinen Nachbarn im Streit um eine Ruhestörung mit einer Art Mistgabel erschlagen haben, deswegen steht seit Freitag ein 45-Jähriger vor dem Landgericht Heilbronn. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor. Der Mann soll nach Angaben des Gerichts in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) seinen 58 Jahre alten Nachbarn mit einer Mistgabel angegriffen und erschlagen haben. Als Auslöser für die Tat sieht die Anklage einen Streit über eine Ruhestörung. Opfer starb noch am Tatort - Angeklagter spricht von Selbstverteidigung Das 58 Jahre alte Opfer sei gerade von einer Fahrradtour zurückgekehrt, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit seinem Nachbar gekommen sei, der schräg gegenüber in einer städtischen Unterkunft lebte, sagt die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklage. Daraufhin habe der Angeklagte mit einer Art Mistgabel auf Körper und Kopf des Opfers eingeschlagen. Sowohl Fahrradhelm als auch Mistgabel sollen in mehrere Teile zerbrochen sein. Der 58-Jährige erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen und starb noch am Tatort. Der Angeklagte sagte am ersten Prozesstag, er habe sich immer nur verteidigt und sei zuvor von seinen Nachbarn geschlagen worden. Offiziell aussagen soll der Mann, der laut seines Verteidigers möglicherweise psychisch krank ist, erst an einem späteren Verhandlungstermin. Streit unter Nachbarn endet immer häufiger in Gewalt Laut den Beamten hat es vor der Tat immer wieder Polizeieinsätze wegen Pöbeleien und Beschimpfungen des mutmaßlichen Täters gegeben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm auch einen Angriff auf einen zweiten Nachbarn sowie mehrere Beleidigungen vor. Ein Urteil könnte Mitte Oktober fallen. Der Prozess ist aber kein Einzelfall. Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums wurden im vergangenen Jahr bei Straftaten unter Nachbarn rund 4.100 Menschen verletzt. Das sind gut 13 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Zehn Menschen kamen dabei im vergangenen Jahr ums Leben. Psychologe: Konflikte haben meist eine längere Geschichte Aus Sicht von Psychologen ist das eine typische Entwicklung bei der Eskalation von Nachbarschaftsstreit. "Konflikte mit solch dramatischen Ausgängen passieren nicht von jetzt auf gleich, sondern haben in der Regel eine längere Geschichte", erklärt Psychologe Ulrich Wagner, der als Professor an der Universität Marburg lehrte. Je früher man den Konflikt thematisiere, desto eher könne eine Eskalation verhindert werden. "Es kann sehr helfen, mit anderen Menschen, die einem wichtig sind, über den Konflikt zu reden. Manchmal neigt man dazu, sich in völlig nichtige Themen hineinzusteigern", rät Wagner.