Der Europapark in Rust steht bei ausländischen Reisenden hoch im Kurs. Das zeigt eine Umfrage unter tausenden Touristen. Auch weitere Reiseziele in Baden-Württemberg sind beliebt.

Bei ausländischen Touristinnen und Touristen gilt Deutschlands größter Freizeitpark als Top-Sehenswürdigkeit. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) hervor. Der Europapark in Rust (Ortenaukreis) landete demnach im deutschlandweiten Ranking auf Platz zwei. Den ersten Platz belegte das Miniatur-Wunderland in Hamburg.

Abstimmung über Online-Portal

Laut der Inhaberfamilie Mack besuchen jährlich etwa sechs Millionen Menschen den Europapark. Viele der Gäste kommen aus dem Ausland. Nun haben rund 25.000 Menschen aus anderen Ländern über ihr liebstes Ausflugsziel in Deutschland abgestimmt, wie die DZT mitteilte. Über ein Online-Portal waren die Menschen aufgerufen, sich an der Umfrage zu beteiligen. Bei der DZT handelt es sich um die von der Bundesregierung beauftragte Marketingorganisation für das Reiseland Deutschland.

Weitere Sehenswürdigkeiten aus Baden-Württemberg im Ranking

Baden-Württemberg lockt ausländische Touristen aber nicht nur mit dem Europapark. Der Bodensee findet sich sogar gleich zweimal auf der Rangliste: Platz 12 belegen gemeinsam die Insel Mainau und die Klosterinsel Reichenau, ein UNESCO-Welterbe. Auf Platz 16 landete das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren am Bodensee. Es folgen der Schwarzwald (Platz 18) und der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Platz 19) im Kreis Heilbronn. Die Stadt Heidelberg landet in der Gunst der Touristen auf Platz 22, das Ulmer Münster auf Platz 27 und Freiburg auf dem 28. Rang.