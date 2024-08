per Mail teilen

Bei einem schweren Arbeitsunfall auf einem Bauernhof bei Aulendorf (Kreis Ravensburg) sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Sie waren in einen offenen Gülleschacht gestürzt.

Ein Jugendlicher ist bei der Arbeit auf einem Bauernhof bei Aulendorf (Kreis Ravensburg) in einen Gülleschacht gefallen, er verlor das Bewusstsein. Seine 41-jährige Kollegin stürzte bei dem Versuch, ihn zu retten, ebenfalls in den Schacht und wurde bewusstlos. Eine Zeugin verständigte in der Zwischenzeit den Rettungsdienst.

Rettungskräfte rücken mit Großaufgebot aus

Feuerwehr, Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei rückten zu der Unfallstelle aus, um die Verunglückten zu bergen. Beide mussten umgehend reanimiert werden und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand und wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar. Bei dem Einsatz wurde die Landesstraße 285 zwischen Reute und Aulendorf zeitweise voll gesperrt.