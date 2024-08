Auf einem Bauernhof in Biberach ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Die Ursache dafür ist noch unklar. Es entstand ein hoher Schaden.

Ein Feuer in einer Lagerhalle auf einem Bauernhof in Biberach hat in der Nacht zum Donnerstag einen Schaden von schätzungsweise mindestens 400.000 Euro verursacht. Die Bewohner des Hofs blieben unverletzt. Laut Polizei befanden sich in dem Gebäude mehrere hundert Strohballen, rund 600 Tonnen Getreide und Raps sowie zwei landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Feuerwehr war am Donnerstagvormittag noch damit beschäftigt, die Lagerhalle auszuräumen und Glutnester zu löschen, sagte Steffen Layer, Einsatzleiter der Feuerwehr, dem SWR. Feuerwehr räumt Halle aus, um Glutnester zu löschen Beim Ausräumen wurden, so Layer, Radlager und Bagger eingesetzt. In der Halle sei der Getreidevorrat für ein ganzes Jahr gelagert gewesen. Um an die Glutnester zu kommen, müsste alles raus aus der Halle. Der Schaden ist laut der Polizei so hoch, weil die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach bei dem Brand beschädigt wurde. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhinderte die Feuerwehr. Die Brandursache ist noch unklar.