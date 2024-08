In Karlsruhe-Grötzingen gibt es eine Badestelle, speziell für Pferde. Am Baggersee ist das Baden mit Pferd ausdrücklich erlaubt. Aber Vorsicht: Es gelten bestimmte Regeln.

Seit 2015 ist das Baden mit Pferd im Baggersee Karlsruhe-Grötzingen ausdrücklich erlaubt. Am See hängt eine große Infotafel mit rechtlichen Hinweisen: Das Baden mit Pferden ist "zulässig," aber nur in den Sommermonaten von Mai bis Oktober - und auch dann nur "von Sonnenaufgang bis 10 Uhr" morgens. Wer also von weiter weg anreist, muss früh dran sein. Außerdem muss das Pferd beim Baden dauerhaft geführt werden.

Zum Baden mit Pferd kommen Menschen aus der ganzen Region an den Baggersee:

Studentin aus Karlsruhe schwimmt regelmäßig mit ihrem Pferd

Eine andere Badegästin ist die 21-jährige Amelie Hochfeld. Sie wohnt in der Nähe und ist für das Studium nach Karlsruhe gezogen. Jetzt geht sie regelmäßig mit ihren Ponys ins Wasser.

Kann mein Pferd schwimmen?

Pferde können, wie die meisten Säugetiere, von Natur aus schwimmen. Amelie Hochfeld meint aber: "Wer mit seinem Pferd ins Wasser möchte, der sollte sich langsam herantasten." In flachen, sicheren Gewässern oder sogar in kleinen Pfützen würde man schnell merken, wie das Pferd reagiert. "Es gibt Pferde, die machen schon einen Aufstand, wenn sie durch eine Pfütze laufen sollen", erzählt sie.

Ihre Ponys hätten großen Spaß im Wasser. Wer die Möglichkeit dazu hat, solle es "zumindest mal versuchen, mit dem Pferd schwimmen zu gehen", sagt Amelie Hochfeld. Das sei auch gut für die Gesundheit der Tiere.

Das ist wie beim Menschen. Die Bewegungen im Wasser sind ganz andere.

Amelie Hochfeld auf ihrem Pony Poppy im Wasser. SWR

Tierisches Durcheinander am See: Pferde, Hunde und Gänse

Am Baggersee in Karlsruhe-Grötzingen gibt es neben der Einstiegsstelle für Pferde auch eine Hunde-Wiese. Zudem sind immer wieder Gänse an den Badestellen zu sehen. Die Badegäste sind also an Tiere gewöhnt und stören sich wenig an den Pferden.

Solange die Pferde Abstand halten, ist es okay für mich. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich reagieren soll.

Und auch der Wasserqualität scheint das tierische Durcheinander nicht zu schaden. Das zeigt der Baggerseen-Check des Gesundheitsamts Karlsruhe.

