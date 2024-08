per Mail teilen

Regelmäßig werden die Seen rund um Karlsruhe auf Herz und Nieren geprüft. Wenn es viel regnet und die Temperaturen steigen, kann die Wasserqualität leiden. Im Extremfall wird das Baden verboten.

Die Badeseen in Baden-Württemberg werden in den Sommermonaten von Mai bis September regelmäßig von den Gesundheitsämtern kontrolliert. Im Raum Karlsruhe ist die Wasserqualität der insgesamt 23 Badeseen in diesem Jahr bei fast allen "ausgezeichnet".

Gesundheitsamt Karlsruhe nimmt jeden Monat Proben

Die beste Zeit für eine Wasserprobe sei am Morgen, sagt Peter Schneider vom Gesundheitsamt Karlsruhe. Der See sei dann noch ganz ruhig, Wasser und Boden noch nicht aufgewühlt. Er nimmt jeden Monat Proben aus den beliebten Badeseen in der Region. Das Wasser wird direkt ins Labor geschickt und dort zum Beispiel auf Bakterien wie E-Coli untersucht.

Badeseen können kurzfristig gesperrt werden

Falls das Wasser verschmutzt sein sollte, würde der See kurzfristig gesperrt werden. Aber in diesem Jahr sieht es gut aus – obwohl das regnerische Wetter derzeit zu einer besonderen Situation führt.

Peter Schneider vom Gesundheitsamt Karlsruhe nimmt eine Probe. Die kommt später ins Labor. SWR

"Durch den vielen Regen, den wir zu verzeichnen hatten, können Kotpartikel eingespült werden ins Wasser. Die können kurzfristig für eine Verschlechterung des Wassers sorgen", erklärt Peter Schneider. Langfristig sorge der viele Regen aber auch für Frischwasser. Vor Ort überprüft Peter Schneider die Wassertemperatur, den pH-Wert und den Sauerstoffgehalt des Wassers.

Bereits vor Ort werden die ersten Parameter überprüft. SWR

"Es musste noch kein See gesperrt werden", sagt er. Bei fast allen 23 Seen im Landkreis Karlsruhe sei die Wasserqualität "ausgezeichnet". Nur zwei erhielten die Bewertung "gut".

Beliebtes Ausflugsziel: Baggersee in Karlsruhe-Grötzingen

Am Baggersee in Karlsruhe-Grötzingen gibt es neben den normalen Einstiegsstellen für Schwimmer auch extra Badeplätze für Hunde und Pferde. Zudem sind immer wieder Gänse an den Badestellen zu sehen.

Ein beliebter Ort für Mensch und Tier: Der Baggersee in Grötzingen bei Karlsruhe. SWR

Die Badegäste stört das offenbar nicht. Der Baggersee in Grötzingen bleibt ein beliebtes Ausflugsziel.