Auf der Suche nach einem Badesee in Ihrer Nähe? Wir haben 10 der schönsten Seen in Baden-Württemberg mit den wichtigsten Infos für Sie zusammengestellt.

Ebnisee

Der Ebnisee bei Welzheim liegt etwa eine gute Dreiviertelstunde von Stuttgart entfernt. Der See ist gut erschlossen, sodass Sie mehrere Gastronomieangebote und sogar einen Bootsverleih zum Tretbootfahren vor Ort finden. Rund um den See gibt es ausgewiesene Grillplätze, Liegewiesen und Kioske. Außerdem führt ein Spazierweg um die "Perle des Schwäbischen Waldes". Rund 300 Parkplätze gibt es in unmittelbarer Nähe.

Adresse: Ebnisee, 73667 Kaisersbach

Verpflegung: Kioske vor Ort, Grillmöglichkeiten vorhanden

Parken: ja, gegen Gebühr

Barrierefrei: Spazierweg auf einer Seite des Sees ja, Behindertentoiletten gibt es beim "Kiosk am Parkplatz" und der "Waldschenke"

Hunde: Das Mitführen von Hunden an der Leine ist erlaubt.

Die Bürgerseen: Baden nahe Kichheim unter Teck

Stausee Rangendingen

Um den Stausee in Rangendingen gibt es eine Liegewiese, ein Beachbvolleyballfeld, einen Barfußpfad, eine Kaltwasserdusche und ein WC. Zwischen 7 Uhr und 22 Uhr können Sie hier den Sommer am kühlen Nass genießen. Für Kinder gibt es einen abgetrennten Wasserspielbereich.

Adresse: Am großen Damm, 72414 Rangendingen

Verpflegung: Nein

Parken: ja, kostenfrei

Barrierefrei: Ebener Weg um den See

Hunde: Sind auf den Gelände nicht erlaubt

Kirchentellinsfurter Baggersee

Der Kirchentellinsfurter Baggersee, der auch Epplesee genannt wird, liegt im Landschaftsschutzgebiet Neckartal und Schönbuch. Im Be­reich des Nordufers – vom Parkplatz aus – ist das Baden während der Saison von Anfang Mai bis Mitte September erlaubt. Am See gibt es einen Sandstrand, zwei Boccia-Bahnen und einen Stand-Up-Paddelverleih. Außerdem gibt es einen Biergarten, der für das leibliche Wohl sorgt.

Adresse: Illmitzer Straße, 72138 Kirchentellinsfurt

Verpflegung: ja, Biergarten (Do-So von 11 Uhr - 20:30 Uhr)

Parken: ja, die erste Stunde 2€ und jede weitere 1,50€; Tagesticket 10€; Tageshöchstsatz 15€

Barrierefrei: Ebener Weg um den See

Hunde: Auf dem Radweg erlaubt, am Seeufer verboten

Mehr Badeseen in der Region Neckar-Alb

Bucher Stausee

Der Bucher Stausee begeistert mit einem 150 Meter langem Sandstrand, einem barrierefreien Zugang zum Wasser, ausgedehnten Liegewiesen, Duschen, Umkleidezellen sowie Sanitäranlagen. Außerdem gibt es ein Ziehfloß, einen großen römischen Wasserspielplatz und im Bootsbereich können Ruder- und Tretboote gemietet werden.

Adresse: Hochwasserrückhaltebecken Buch, 73492 Rainau

Verpflegung: ja, Biergarten (Do-So von 11 Uhr-20:30 Uhr)

Parken: ja, die erste Stunde kostenlos; bis 3 Stunden 2€; Tagesticket 4€

Barrierefrei: ja, auch Zugang zum Wasser

Hunde: Bereich der Badestrände und Liegewiesen verboten

Schluchsee

Der Schluchsee ist der größte See im gesamten Schwarzwald und gilt als einer der saubersten Badeseen in Deutschland. Hier kann man dank der vielen Übernachtungsmöglichkeiten auch super Urlaub machen. Schöne Badestellen sind zum Beispiel an der Aussichtsstelle Amalienruh oder im Wolfsgrund in einer Innenbucht. Und wem nicht nach Baden, sondern eher nach Wandern oder Radfahren ist: Der Seerundweg und der "Genießerpfad Jägersteig" bieten verschiedenste Blickwinkel auf den See. Sie können den See auch bei einer Seerundfahrt vom Wasser aus entdecken.

Adresse: Schluchsee, 79859 Schluchsee

Verpflegung: ja, mehrere Restaurants und Cafés

Parken: ja, verschiedene große Parkplätze, kostenpflichtig

Barrierefrei: ja

Hunde: im Bereich der Badestrände und Liegewiesen verboten

Rheinauer See

Am Rheinauer See gibt es Liegewiesen, ein befestigtes Tischtennis-Areal und für Kinder auch Spielplätze. Ein Großteil des Sees ist Privateigentum. Der nordöstliche Teil wird von der Stadt für alle zum Baden zur Verfügung gestellt. Der andere Teil ist für Wasserski und Wakeboard fahren reserviert. Wer spazieren oder Rad fahren will, kann auf einem befestigen Weg den ganzen See umrunden.

Adresse: Rheinauersee, 68219 Mannheim

Verpflegung: nein

Parken: kein großer ausgewiesener Parkplatz, Wohngebiet um den See

Barrierefrei: ja, Weg um den See

Hunde: nicht im See, sonst ja, angeleint

Tiefer See

Der "Tiefer See" liegt einmalig – direkt hinter dem Kloster Maulbronn. Vor Ort gibt es eine Liegewiese, Umkleiden, Duschen und Toiletten. Wer keinen Proviant einpacken will, kann sich über ein gastronomisches Angebot vor Ort freuen. Die tiefste Stelle des Badesees misst übrigens rund dreieinhalb Meter.

Adresse: Tiefer See, 75433 Maulbronn

Verpflegung: ja, Kiosk und Biergarten

Parken: ja, kostenlose Parkmöglichkeiten nordöstlich des Sees, direkter Zugang vom Parkplatz möglich. Vom Kloster aus ist der See direkt über einen Fußweg zu erreichen.

Barrierefrei: keine Angabe

Hunde: nicht im See und auf der Liegewiese, sonst ja, angeleint

Hardtsee in der Region Karlsruhe: Sommer, Sonne, Segeln

Flückigersee

Der Flückigersee zählt zu den größten Badeseen mitten in Freiburg. Er liegt im Seepark, der neben dem See auch Restaurants, Spielplätze und eine Minigolfanlage beherbergt. Mal die Perspektive wechseln und neben Schwänen und Enten über den See schippern, ist Dank eines Tretbootverleihs kein Problem.

Adresse: Seepark Freiburg, Sundgauallee 12A, 79110 Freiburg im Breisgau

Verpflegung: ja, Restaurants

Parken: ja, umliegende Parkplätze, gebührenpflichtig

Barrierefrei: ja

Hunde: "Gassigehen" immer erlaubt; auf den Sand- und Wiesenflächen des Badestrandes verboten

Tunisee

Am Tunisee in Freiburg ist Sport, Erholung und Camping möglich. Das Besondere: Hier gibt es einen Wakepark, der Spaß und Action für alle bietet. Und wenn Sie sich nicht aufs Brett trauen, bereitet es auch große Freude, den Menschen, die das Board beherrschen bei ihren Sprüngen zuzuschauen. Zwischen 8 Uhr und 20 Uhr können Sie in der anderen Hälfte, die nicht für den Wasserskipark reserviert ist, auch baden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro und für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 2 Euro.

Adresse: Seestraße 30, 79108 Freiburg im Breisgau

Verpflegung: ja, Restaurant

Parken: ja, umliegende Parkplätze, gebührenpflichtig

Barrierefrei: ja, auch Sanitärkabine für mobilitätseingeschränkte Gäste

Hunde: verboten

Mindelsee

Nahe des Bodensees befindet sich der Mindelsee. Ein Natursee, der unter Naturschutz steht. Es gibt auch eine Badestelle, die noch ein Geheimtipp ist. Sie ist am besten zu Fuß vom Wanderparkplatz in Möggingen aus zu erreichen. Halten Sie sich nach etwa fünf Minuten in Richtung des Sees links, bis der Weg wieder bergauf führt. Dort zweigt ein Weg rechts zur besonderen Badestelle ab. Im Sommer bietet sich der meist durch schattenspendenden Wald führende Rundwanderweg auch für einen Spaziergang an.