Rebecca Aimée Fehlen bei SWR4 Digital

Rebecca arbeitet bei SWR4 Digital und gehört zur Generation Z, die quasi mit dem Smartphone aufgewachsen ist. Hier erfahren Sie mehr über die Redakteurin.

Bei SWR4 Digital gibt es viele Bereiche und Themen im Blick zu halten. Worauf schaust du am häufigsten?

Ich habe eine kleine Leidenschaft für hübsche Zimmerpflanzen entwickelt und finde alles rund um Pflanzen und Natur immer wieder spannend. Deshalb kümmere ich mich oft um den Gartentipp. Außerdem bin ich häufig beim SWR4 Promitalk dabei und suche die besten Sequenzen heraus, die dann auf Facebook veröffentlicht werden.

Mit Hartmut Engler im Interview während des SWR4 Festivals. SWR Markus Palmer

Bist Du in den sozialen Netzwerken unterwegs?

Angemeldet bin ich in so ziemlich allen großen sozialen Netzwerken. Richtig viel hänge ich zurzeit bei Instagram in den Reels rum... Ein lustiges Video nach dem anderen. Da entstehen durch das Hin- und Herschicken ganze Konversationen mit Freunden.

Wo findet man Dich, wenn Du nicht am Schreibtisch bist?

Vermutlich im Fitnessstudio: Entweder bin ich am Tanzen, motiviere andere zum Sport oder ich werfe selbst Gewichte durch die Gegend. ;-)

Mindestens einmal im Jahr muss ich ein paar Urlaubstage nutzen, um auf meiner Lieblingsinsel Mallorca nach dem Rechten zu sehen, das beste Eis zu essen, Freunde wiederzusehen und einen Spaziergang zu meinem Lieblingsstrand zu machen.