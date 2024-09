Applaus an dieser Stelle für den "Baum des Jahres": die Echte Mehlbeere! Sie ist hitze- und trockenheitsverträglich und kann im Garten sowie in Pflanztrögen gepflanzt werden.

Mit der Auszeichnung zum "Baum des Jahres" soll eine ganz bestimmte Baumart bekannt gemacht werden. Dieses Jahr ist es die Echte Mehlbeere, ein eher unbekannter Baum, der auch vielen Hobbygärtnern und -gärtnerinnen wahrscheinlich zunächst nicht allzu viel sagt. Deswegen bringt unser SWR4 Gartenexperte Volker Kugel Licht ins Dunkel.

Die Echte Mehlbeere: Ein Baum der Hitze gut verträgt

Die Echte Mehlbeere ist ein kleiner Baum, der in Mischwäldern bis 1.500 Meter über dem Meer vorkommt. Aber er ist auch sehr gut für die Pflanzung in Gärten und Innenstädten geeignet. "Sorbus aria" heißt die Echte Mehlbeere auf Latein, der deutsche Name kommt wahrscheinlich daher, dass man früher in Notzeiten die getrockneten Früchte benutzt hat, um damit Mehl zu strecken.

Die Echte Mehlbeere ist ein heimischer Laubbaum, der in der Natur an sonnigen Standorten wächst. Am liebsten dort, wo wenig Konkurrenz herrscht, also eher an den Waldrändern oder an eher lichten Stellen in Wäldern. Viele wachsen auch ganz für sich alleine in Heidegebieten oder auf Magerrasen.

Die Echte Mehlbeere stellt kaum Ansprüche. Sie wird nicht groß, nur zirka zehn bis zwölf Meter hoch, und das auch erst nach vielen Jahrzehnten. Ihre Blätter sind dunkelgrün, oval, etwa zehn Zentimeter groß und an der Unterseite silbrig behaart. Die Herbstfärbung der Blätter ist auffällig goldbraun.

Wieso kommt die Echte Mehlbeere mit Hitze so gut zurecht? Die Echte Mehlbeere wendet dabei einen Trick der Natur an: Ihre auf der Oberseite sattgrünen Blätter haben eine leichte Wachsschicht, die den Wasserverlust durch Verdunstung reduziert. Dieser Effekt entsteht erst recht durch die behaarten Unterseiten der Blätter. Dieser grau-schimmernde Haarfilz reduziert die Verdunstung sehr effektiv und deshalb sieht die Echte Mehlbeere auch nach wochenlangen Trockenperioden im Sommer noch vital und frischgrün aus.

Blüten, Früchte und Besonderheiten der Echten Mehlbeere

Die Echte Mehlbeere blüht Mitte oder Ende Mai und ihre Blüten sind sehr auffällig creme-weiße Blütendolden. Und: Die Blüten sind ein Fest für zahlreiche Insekten. Ab Mitte September leuchten dann die Früchte orange bis scharlachrot.

Ist die Echte Mehlbeere essbar? Für uns sind die roten Früchte nicht besonders lecker, der Name Mehlbeere deutet das schon an, und für den rohen Verzehr nicht geeignet. Aber die Vogelwelt erfreut sich daran!

Die Echte Mehlbeere kann man zu den sogenannten Klimabäumen zählen. Das sind Bäume, die mit den zunehmenden Trockenperioden und der Hitze gut zurechtkommen. Aufgrund des langsamen Wuchses kann man sie auch in Innenhöfen, größeren Reihenhausgärten und in größeren Hausgärten als pflegeleichten Schattenbaum pflanzen.

Die Echte Mehlbeere gibt es in der Baumschule als sogenannten Hochstamm mit einer Baumkrone, die auf einem zirka zwei Meter hohen Stamm sitzt. Oder man bekommt sie als mehrstämmigen Strauch, in der Fachsprache Heister genannt.