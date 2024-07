Auf der Suche nach einem Badesee in Ihrer Nähe? Wir haben einen Überblick über 10 der schönsten Seen in Rheinland-Pfalz für Sie zusammengestellt.

Pfarrwiesensee Gimbsheim

Über einen asphaltierten Feldweg kommen Sie zu dem See, an dem das Baden kostenfrei ist. Vor Ort erwartet Sie ausreichend Liegefläche und ein Sandstrand. Das Mitbringen von kleinen Schlauchbooten, Luftmatratzen und SUPs ist erlaubt. Urlaubsfeeling gibt es mit den Liegestühlen an der Strandbar "Kieswerk".

Adresse: Am Pfarrwiesensee, 67578 Gimbsheim

Verpflegung: ja, Strandbar

Parken: ca. 550 Parkplätze vorhanden, gebührenpflichtig, ausschließlich mit EC-Karte oder via App bezahlbar

Barrierefrei: flaches Ufer und ebener Weg

Hunde: nicht erlaubt

Noch mehr Badeseen rund um Mainz

Baggersee Diez an der Lahn

Inmitten steiler Kalkfelsen, die am Ufer bis zu 12 Meter hohe Felswände formen, liegt der klare Badesee im Naturschutzpark Nassau. Umgeben ist der Baggersee Diez von begrünter Liegefläche. Er eignet sich vor allem für gute Schwimmer und Schwimmerinnen, die durch eine Rampe oder Treppen bequem ein- und aussteigen können. Außerdem gibt es vor Ort auch Duschen und ausreichend Verpflegungsmöglichkeiten. Kinder bis 13 Jahre zahlen 2 Euro und Erwachsene 4,50 Euro Eintritt.

Adresse: Baggersee Diez-Limburg, 65624 Altendiez

Der Baggersee ist ausschließlich über die ausgeschilderte Zufahrt erreichbar! Wenn die Parkmöglichkeiten erschöpft sind, wird mit Schildern bereits vor der Zufahrt darauf hingewiesen.

Verpflegung: ja, Bistro und Beachbar

Parken: ja, kostenpflichtige Parkplätze

Barrierefrei: Treppen mit Handlauf

Hunde: sind nicht erlaubt

Laacher See: Der größte See in Rheinland-Pfalz

Baden ist im Laacher See nur an der Badestelle des Camping-Platzes Laacher See erlaubt. die öffentliche Badestelle am Campingplatz ist von April bis September von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7,50 Euro und für Kinder unter 14 Jahren 4,50 Euro. Sie können ein Online-Ticket bis 10:00 Uhr am Tag Ihres Besuches buchen und bekommen dann 20 Prozent Rabatt. Am Ostufer des Sees steigen kleine Blasen im Wasser empor – diese sogenannten Mofetten sind aufsteigendes Kohlenstoffdioxid und erinnern an den See-Vulkan. Auch für Wanderfreudige bietet der See mit dem "Pellenzer Seepfad" einen rund 16 Kilometer langen Wanderweg durch vulkanische Landschaft. Oder Sie machen einen Ausflug zur nahegelegenen Benediktinerabtei Maria Laach.

Adresse: Am Laacher See L113; 56653 Wassenach (Maria Laach)

Verpflegung: ja

Parken: ja, kostenfreie und kostenpflichtige Parkplätze

Barrierefrei: Es gibt einen stufenlosen Wanderweg (2,1 km) vom Parkplatz in Maria Laach ufernah bis zum Parkplatz beim Campingplatz Laacher See.

Hunde: dürfen nicht im See schwimmen und nicht frei im Gelände laufen

Dreifelder Weiher

Der Dreifelder Weiher ist der größte See der Westerwälder-Seenplatte. Eine große Liegewiese, die dank großer Bäume auch etliche Schattenplätze bietet, lädt Sie zum Entspannen ein. Für Kinder gibt es einen kleinen Spielplatz. Die Tageskarte für Personen ab 13 Jahren kostet 5 Euro, Kinder zwischen 3 und 12 Jahren zahlen 3 Euro und für Säuglinge und Kleinkinder ist der Eintritt frei. Es gibt auch einen Campingpark, auf dem Sie mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt campen können. Wer gerne wandert oder Rad fährt, kann etliche Wege durch das Naturschutzgebiet und Vogelparadies ausprobieren. Der Hochsitz am Dreifelder Weiher ist eine Aussichtsplattform, die einen wunderschönen Aussblick über den See bietet.

Adresse: Seeburger Straße 1, 57629 Steinebach/Wied

Verpflegung: ja, Café-Restaurant

Parken: ja, mehrere kostenfreie Parkplätze in der Umgebung

Barrierefrei: flaches Ufer

Hunde: dürfen nicht ins Wasser

Waldsee in Argenthal

Der Badesee in der Nähe von Simmern bietet Ihnen neben einem erfrischenden Bad mitten in der Natur auch eine große Liegewiese, ein Beachvolleyballfeld und für Kinder gibt es einen abgetrennten Nichtschwimmerbereich und einen Spielplatz. Hunde, Grillen (auch mit Einweggrills) und Boote oder SUPs sind auf dem Waldseegelände nicht gestattet. In der Badesaison, die von Mai bis September geht, können Sie von 8 bis 21 Uhr an den See. Der Eintritt ist kostenfrei, aber es wird um Spenden zum Unterhalt des Sees gebeten. Vor Ort gibt es dafür eine Spendenbox. Der in nächster Nähe zum Waldsee gelegene Campingplatz bietet Ihnen auch die Möglichkeit, mitten in der Natur zu übernachten.

Adresse: Traumschleife "Schanzerkopf Tour" - Parkplatz, 55496 Argenthal

Verpflegung: ja, Waldsee-Gaststätte (Öffnungszeiten beachten)

Parken: ja, kostenfreie Parkplätze

Barrierefrei: ja, flacher Zugang ins Wasser oder Treppe mit Handlauf

Hunde: während der Saison nicht erlaubt

Baggerseen Binsfeld: Acht auf einen Streich

Dieser Ausflug lohnt sich gewiss, denn hier sind acht Seen direkt nebeneinander und teilweise sogar miteinander verbunden. Die meisten Seen sind für die Öffentlichkeit zugänglich, nur ein paar sind zum Teil in Privatbesitz. Binsfeldsee, Sonnensee, Speyerlachsee, Kuhuntersee, Steinhäuserwühlsee: Diese fünf sind alle zum Baden geeignet und auch die Gewässerqualität wird regelmäßig geprüft. Im Nordwesten sowie im Westen ist der Kuhuntersee mit dem Binsfeldsee verbunden. Die dadurch entstandene Insel wird als Hundestrand Binsfeld genutzt und bietet eine ganze Insel für Zwei- und Vierbeiner zum Toben und klares Wasser zum Baden. An den Binsfelder Baggerseen gibt es auch ausgewiesene FKK-Bereiche.

Adresse: Binsfeld-Parkplatz, 67346 Speyer

Verpflegung: ja, Kiosk und Restaurant

Parken: ja, kostenpflichtige Parkplätze

Barrierefrei: flacher Zugang ins Wasser

Hunde: Nur auf dieser Insel ist das Mitnehmen von Hunden erlaubt.

Niederwiesenweiher

Der Badesee liegt zwischen Böhl-Iggelheim und Schifferstadt. Das Baden ist in in einer abgetrennten Zone mit Sandstrand möglich. Außerdem gibt es einen Kiosk, Sanitäranlagen und auch eine Strandbar, in der in den Sommermonaten am Wochenende Livemusik gespielt wird. Der See ist ganzjährig zugänglich und ist kostenfrei.

Adresse: Niederwiesenweiher, 67459 Böhl-Iggelheim

Verpflegung: ja, Kiosk und Strandbar

Parken: ja, ca. 200 kostenpflichtige

Barrierefrei: flaches Ufer

Hunde: an der Leine

Badesee Neuhofen: Hier gibt es Rollstuhlgerechte Zugänge zum See

Baden im Gemündener Maar

Das malerisch gelegene Gemündener Maar ist das nördlichste und kleinste der drei Dauner Maare. Im Naturfreibad gibt es einen Sprungturm, ein Nichtschwimmerbecken, ein Babybecken, eine Badeinsel außerhalb des abgegrenzten Bereiches und eine Kletterwand. SUPs und Schlauchbotte sollten Sie besser zuhause lassen, denn diese sind auf dem See nicht erlaubt. Dafür können Ruder- und Tretboote vor Ort geliehen werden. Das Baden ist unter der Woche von 12 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr möglich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, für Senioren und Seniorinnen ab 65 Jahren 4 Euro, für Personen unter 18 Jahren 3,50 Euro und für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr ist der Eintritt frei.

Adresse: Naturfreibad Gemündener Maar, Maarstraße, 54550 Daun-Gemünden

Verpflegung: ja, ein Kiosk

Parken: ja, kostenpflichtig

Barrierefrei: ja, ein Wasserlift, eine rollstuhlgerechte Dusche und Toilette sind vorhanden.

Hunde: nicht erlaubt

Badesee Gelterswoog

Der Badesee Gelterswoog ist eher klein, hat einen roten Sandstrand und eine Liegewiese auf der Sie sich mit Ihrem Handtuch hinlegen können, oder auch Liegen und Sonnenschirme mieten können. Außerdem finden Sie vor Ort auch eine Minigolfanlage, Tischtennisplatten und ein Beachvolleyballfeld vor. Bootfahren ist am Gelterswoog erlaubt und es können Ruderboote, Kanus und SUPs vor Ort gemietet werden. Da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, beherbergt der See viele geschützte Tier- und Pflanzenarten. Deshalb dürfen Sie auch nicht überall baden gehen. Beim Tageseintritt zahlen Erwachsene 5 Euro, Kinder zwischen 6 und 18 Jahren 3 Euro und Kinder unter 6 Jahren haben kostenfreien Zutritt. Außerdem gibt es auch Saison-, Jahres- und Familienkarten. Der See ist von 11 bis 20 Uhr geöffnet, bei gutem Wetter ab 10 Uhr und in den Sommerferien bereits ab 9 Uhr.

Adresse: Gelterswoog, 67661 Kaiserslautern

Verpflegung: ja, Bistro

Parken: ja, kostenfrei

Barrierefrei: flaches Ufer

Hunde: nicht erlaubt

Clausensee

Der Clausensee ist noch ein Geheimtipp, wenn es um Badeseen im Pfälzerwald geht. Er ist von Ostern bis Ende Oktober geöffnet. Vor Ort erwartet Sie ein flacher Uferbereich, ein Tret- und Ruderboot- sowie SUP-Verleih, ein Kinderspielplatz und ein Kneipp-Becken. Außerdem gibt es direkt daneben auch den gleichnamigen Campingplatz. Für Campinggäste ist der Zutritt zur Liegewiese mit Badestrand inbegriffen. Kommen Sie von außerhalb zahlen Sie Eintritt am Kiosk. Die aktuellen Tarife sind für Erwachsene 4 Euro und für Kinder 3 Euro.