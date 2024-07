Sommer, Sonne, Strand!

Wer nach Abkühlung sucht, kann an einer der schönen Strandbars in Rheinland-Pfalz ein kühles Getränk genießen. Urlaubsfeeling garantiert!

An diesen Orten können Sie mit Blick auf Rhein, Nahe oder Mosel den Sand unter Ihren Füßen spüren.

Übersicht Strandbars in Rheinland-Pfalz

Direkt am Ufer des Rheins können sie am Mainzstrand bei einem kühlen Getränk auf einem der Liegestühle mit Blick auf die Rheinaue die Füße in den Sand stecken und die Seele baumeln lassen.

Für alle, die sich lieber sportlich betätigen wollen, ist mit Beachvolleyball und Zumba-Kursen an bestimmten Tagen gesorgt und auch für die Kleinen gibt es einen Spielbereich zum Toben. Ansonsten lockt der Mainzstrand mit seinen verschiedenen Beachpartys und Livemusik-Events. Hier ist für alle was dabei.

Über die Theodor-Heuss-Brücke gelangt man ganz einfach vom Mainzer Rheinufer aus auf die Kasteler Flussseite. Dort liegt zwischen Rheinufer und Reduit der Kasteler Strand und bietet einen tollen Blick auf die gegenüberliegende Mainzer Stadtsilhouette. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, da das Restaurant Bastion von Schönborn den Rheinstrand bewirtet.

An der Speyerer Rheinpromenade, hinter dem Schwimmbad Bademaxx, erwartet sie Strandurlaubs-Feeling am Rheinstrand in Speyer auf über 1.500 Quadratmetern. Hier können sie es sich auf einem der Liegestühle, Hängematten, großzügigen Wohlfühlbetten oder Loungegruppen bequem machen oder eine der zahlreichen Livemusik-Veranstaltungen besuchen.

Der Stattstrand Koblenz bietet auf 800 Tonnen feinstem Quarzsand eine entspannte Atmosphäre unter Palmen und Strohschirmen direkt am Moselufer. Neben einer Bar, gibt es eine Bühne für Livemusik und Veranstaltungen. Wer sich gerne auspowern möchte, dem bietet der Stattstrand viel Platz für Beachvolleyball oder Stand-Up-Paddeling auf der Mosel.

In der ältesten Stadt Deutschlands erwartet Sie direkt in den Moselauen beim Nordbad gelegen der Stadtstrand Moselperle mit gemütlichen Liegestühlen und Loungemöbeln. Direkt an der Mosel bietet sich ein toller Blick auf den Fluss, die Weinberge und die gegenüberliegende rote Felswand. Wer sich sportlich betätigen will, kann sich ein Stand-Up-Paddle bei Trick 17 ausleihen.

Die Wormser Strandbar 443 hat ihren Namen von ihrem Standort, denn sie liegt direkt am Rheinkilometer 443. Hier erwartet sie ein kleines Urlaubsparadies aus Palmen, Reetdächern und Strandpartys.

Die Strandbar "Minden Beach" liegt direkt am Ufer der Sauer in Minden – einem kleinem Örtchen in der Südeifel an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Direkt am Wasser stehen zahlreiche Liegestühle unter Palmen und Sonnenschirmen im Sandstrand. Neben Essen und kühlen Getränken, gibt es hier das ganze Jahr über verschiedene Veranstaltungen.

Das Beachhouse liegt direkt am Moselufer in Traben-Trarbach im Ortsteil Wolf. Zwar ohne Strand, dafür aber mit wunderschönem Ausblick direkt auf die Mosel. Das Strandpavillon lädt zum Relaxen und Wohlfühlen ein.

Die Beachbar Lambsheim liegt inmitten des Naherholungsgebietes Nachtweide bei Lambsheim und ist einer der ältesten Beachbars Deutschland. Neben jeder Menge Zuckersand, Hängematten und Cocktails, bietet sich ein toller Ausblick auf den Lambsheimer Weiher. Hier finden Live-Konzerte und diverse Veranstaltungen statt.

Die SunSeeBar liegt am Badesee im Naherholungsgebiet Mechtersheim zwischen Speyer, der Weinstraße und Baden. Ob Sandstrand, Biergarten oder Sonnenliegen, hier ist für alle etwas dabei. Außerdem lockt die SunSeeBar mit Afterwork-Partys und Livemusik bei coolen Drinks.

Mit weichem Sand unter den Füßen und einem Blick auf das glitzernde Wasser des Silbersees ist die Beachbar am Silbersee der perfekte Ort, um bei chilliger Musik, leckerem Essen und kühlen Getränken unter Palmen die Seele baumeln zu lassen.

Der Aloha Beach liegt direkt am Almensee und bietet von sportlichen Aktivitäten, wie Schwimmen, Stand-Up paddeln, Tretboot fahren, über Entspannung bei chilliger Musik im Liegestuhl, bis hin zu Afterwork-Partys, Livemusik, Salsa Nights uvm. für jeden etwas. Der Beachclub befindet sich auf einem Campingplatz mit verschieden Mietunterkünften, sodass auch einem sommerlichen Kurzurlaub nichts im Wege steht.

Die Strandbar Iggelheim bietet regelmäßig Live-Events in entspannter Atmosphäre.

Dem Alltag entfliehen und mit den Füßen im Sand entspannen - das geht am neuen Neuma Beach am Marina Yacht Club in Neuwied.

Freibad statt Strandbar - Geheimtipps in Rheinland-Pfalz

In der Sunshine Beach Bar am Willersinnweiher in Ludwigshafen gibt es fruchtige Cocktails, Snacks, (Live-)Musik, Sonnenschein und eine tolle Aussicht.

Strandbar Altrheinsee in Eich

Die Strandbar Altrheinsee liegt am Altrheinsee zwischen Eich und Gimbsheim. Einheimischen ist der Badesee auch als "Wörle" bekannt. Neben Getränken und Speisen, gibt es auch hier wechselnde Veranstaltungen. In den kommenden Wochen soll neben einem Volleyballfeld noch eine Boulebahn geschaffen werden. Sobald dieses Angebot genutzt werden kann, finden sie einen entsprechenden Hinweis auf der Homepage der Strandbar Altrheinsee.