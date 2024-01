Die Geschichte der vulkanischen Eifel

Im geschützten Hafen von Rye in New Hampshire praktiziert Shauna Fraser Yoga auf dem Paddelboard, und im südlichen Maine produziert Mike LaVecchia Surfbretter vollständig aus Holz. Mit dem Holzhändler Allen Higgins geht es in die ausgedehnten Wälder von Maine und weiter zur Raststätte Moody’s Diner. Die abgeschiedene Bucht von Penobscot wird täglich von Tomàs Sowles angeflogen. In seiner Cessna transportiert er alles, was auf die Inseln muss. Die Bucht ist ein Paradies für Hummer, die hier so zahlreich leben wie nirgendwo sonst in den USA und die von Fischern wie Geneviève Kurilec-McDonald gefangen werden. Und schließlich ist da noch David Moses Bridges, der ein altes Handwerk seines Stammes wiederaufleben lässt. Er baut Kanus aus Birkenrinde, so wie seine Vorfahren.