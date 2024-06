Vulkanausbruch auf Island: Das tut sich gerade unter der Erde

In der Nacht auf den 19.12.2023 hat sich im Südwesten Islands eine große Spalte in der Erde aufgetan und Lava ist ausgetreten. Was tut sich da gerade unter der Erde und wie geht es mit dem Vulkanausbruch weiter?

Der Vulkanausbruch auf der isländischen Halbinsel Reykjanes hatte sich bereits seit Monaten angekündigt. Könnte man mit einem Röntgenblick unter die Erde im Ausbruchsgebiet blicken, so würde man eine Art langen Tunnel sehen, gefüllt mit heißem Magma. Er erstreckt sich über eine Länge von mindestens zehn Kilometern von Nordosten nach Südwesten der Halbinsel Reykjanes.

Mit dem Flugzeug aufgenommene Luftaufnahme vom "Litli-Hrutur§ während des Vulkanausbruchs auf der Halbinsel Reykjanes, Island. IMAGO IMAGO/robertharding

Erdbeben kündigten den Vulkanausbruch auf Island an

Statt mit einem Röntgenblick schauen Vulkanologen auf die Erdbebenaktivität, um einen Einblick in die Vorgänge unter der Erde zu bekommen. Der Vulkanausbruch auf Island hatte sich in den letzten Monaten durch eine ganze Reihe von schwächeren Erdbeben angekündigt, wie der Geophysiker Joachim Ritter vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erklärt. Ritter betreibt selbst Erdbebenforschung in Vulkangebieten, wie beispielsweise der Eifel.

Diese vielen kleinen Erdbeben, das sind Tausende, zeigen uns, dass in etwas über 20 Kilometern Tiefe Magmen mobilisiert werden, die langsam nach oben steigen. Das erkennen wir daran, dass die Erdbebenherde immer flacher werden. Das heißt, man kann sehen, wie hier die Schmelze aufsteigt und sich dann in etwa fünf bis vielleicht ein bis zwei Kilometer Tiefe sammelt.

Austritt von Lava aus eine Erde sieht nicht wie ein klassischer Vulkanausbruch aus

Ein Teil des großen Tunnels hat sich nun in Form eines etwa vier Kilometer langen Spalts einen Weg an die Erdoberfläche gebahnt. Inzwischen hat sich der Spalt an einigen Stellen wieder geschlossen. Dem klassischen Bild eines Vulkanausbruchs, bei dem explosionsartig Lava aus der Spitze eines Vulkankegels austritt, entspricht das nicht. In einer Vulkanspalte brodelt es eher über einen längeren Zeitraum. Auf Island sei das ein sehr häufiger Ausbruchstyp, erklärt Ritter:

Das hängt damit zusammen, wie dort die tektonischen Verhältnisse sind. Wir sind dort an einer Plattengrenze, wo zwei große tektonische Platten auseinander geschoben werden. Die eine ist Nordamerika, die andere ist Eurasien. Und entlang dieser Naht fließt jetzt diese heiße Schmelze heraus.

Wie entstehen Erdbeben?

Bisher ist nicht absehbar, wann der Vulkanausbruch in Island zu Ende ist

Schon seit 2019 treten in dem Gebiet vermehrt Erdbeben auf. 2021 und 2022 gab es bereits kleinere Ausbrüche, ein weiterer ereignete sich erst diesen Sommer. Der jetzige Ausbruch stellt diese Ausbrüche zwar in den Schatten, historisch gesehen gehört aber auch er nicht zu den stärksten auf Island.

Vulkanausbruch in Island: Das aus der Erde an die Oberfläche gelangte Magma, in dem Gase eingeschlossen sind, wird nach seinem Austritt als Lava bezeichnet. IMAGO Cover-Images

Noch sei schwer abzuschätzen, wie sich die Lage weiterentwickelt, meint Vulkanexperte Joachim Ritter. Es gebe diverse Szenarien. So könne es laut dem Geophysiker sein, dass eine derartige Eruption innerhalb einer Stunde aufhört und dann nach und nach das Magma abkühlt und fest wird.

Es könne jedoch genauso gut sein, dass sich diese Spalte, die sich dort über die letzten etwa anderthalb Monate gefüllt hat, komplett entleert. Dann könne es laut Ritter noch Wochen oder sogar Monate dauern bis die Vulkanspalte wieder zur Ruhe kommt. Dieses Szenario hält der Forscher für am wahrscheinlichsten.

Hier ist der Vulkanausbruch auf Island live verfolgbar

Im schlimmsten Fall kommen noch große Mengen Schmelze aus dem Erdmantel nach. Wir wissen, dass es an diesem Ort große Schmelzmengen gibt. Wir wissen nur nicht, ob diese jetzt nach oben möchten, aber wenn sie nach oben dringen, dann kann das Ganze noch Monate anhalten.

Die evakuierte Ortschaft Grindavik liegt am südwestlichen Ende des unterirdischen Magmatunnels. Bisher ist das knapp 4.000 Einwohner zählende Städtchen von der Lava verschont geblieben, das könnte sich aber noch ändern. Außerdem ist eine weitere Ausweitung des Spalts in Richtung der Ortschaft möglich.

Eine Lahmlegung des Flugverkehrs, wie es ihn 2010 beim Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull gab, ist laut Ritter dagegen nicht zu befürchten. Die Aschebildung sei im aktuellen Fall nur sehr gering.

Vulkanausbruch auf Island: Gefahr für den Luftverkehr?

Bei einem Vulkanausbruch austretende Gase sind gefährlich

Statt Asche seien bei diesem Ausbruch neben der Lava vor allem die austretenden Gase gefährlich. Schwefelsäure kann beispielsweise zu lebensgefährlichen Verätzungen führen. Reisen nach Island hält Joachim Ritter jedoch weiterhin für möglich.

Das einzige, was passieren kann, ist, dass unter Umständen noch große Gasmengen austreten. Dann ist es höchstens dort gefährlich, wo der Wind diese Gase hinweht. Aber im Prinzip kann man im Moment durchaus gefahrlos nach Island reisen.

Vielmehr müssen sich Reisende nach Island wohl an diesen Zustand gewöhnen. Die Ausbrüche im Südwesten der Insel könnten erst der Anfang der Aktivität in diesem Gebiet sein. Laut Ritter könnte nun eine Art Zyklus begonnen haben, bei dem immer wieder Schmelze aufsteigt. Das könne sich über viele Jahre hinziehen und sei bereits aus der Zeit zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert bekannt, erklärt der Forscher. Von Islands Vulkanaktivität werden wir demnach wohl noch öfter hören.