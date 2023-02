per Mail teilen

Redakteurin SWR Wissen aktuell.

SWR SWR, Christian Koch

Nina Kunze ist in Konstanz am Bodensee aufgewachsen. Ihr Biomedizin-Studium führte sie erst nach Marburg, dann nach Amsterdam, wo sie sich in Wissenschaftskommunikation spezialisierte.

Ein Praktikum brachte sie 2021 schließlich in die Wissenschaftsredaktion SWR Wissen aktuell, wo sie inzwischen vor allem die Social-Media-Kanäle betreut. Neben Themen rund um den Menschen faszinieren sie besonders die Meeresbiologie, der Weltraum und Technologien für eine nachhaltige Zukunft.

