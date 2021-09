per Mail teilen

1000 Antworten - Vulkane - SWR2 Impuls vom 1.12.2011

Die Erde ist kein starrer Körper. Sie bewegt sich noch im Inneren. Das Erdinnere ist sehr heiß in etwa 3.000 km tiefe beginnt der Erdkern und der ist viele Tausend Grad heiß. Wahrscheinlich von dieser Stelle - also zwischen dem Erdkern und dem Erdmantel bei ungefähr 3.000 km unter der Erdoberfläche - steigt an einigen Stellen stärker erhitztes Gesteinsmaterial auf. Das nennen wir Konvektion [...]